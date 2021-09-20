На ОПЗ рассчитывают возобновить производство уже 1 ноября

Руководство Одесского припортового завода распространило заявление (ОПЗ), в котором сказано, что на предприятии рассчитывают возобновить производство уже с начала ноября.

Завод остановил свою работу 19 сентября. Причиной стало большое количество нереализованной продукции и рост стоимости сырья, а именно – природного газа.

На ОПЗ пояснили, что завод работает с компанией-поставщиком давальческого сырья «Агро Газ Трейдинг». Эта компания поставляет сырье, а потом реализует продукцию, платя ОПЗ за производство.

Но сейчас сырье подорожало, а со сбытом возникли сложности. В итоге «Агро Газ Трейдинг» задолжал ОПЗ 140 млн. грн, а само ОПЗ газораспределительной компании «Одессагаз».

Надежды на возобновление производства связаны с тем, что с 1 ноября припортовый завод начнет сотрудничать с другим поставщиком давальческого сырья, компанией «DACHEX SHIPPING PTE. LTD.

АО «Одесский припортовый завод» уже имеет опыт работы в рамках временного простоя и остановки производства карбамида, в течение 2018-2019 годов. Менеджмент предприятия сосредоточит усилия для сохранения кадрового потенциала предприятия, в частности специалистов, обладающих компетенцией в производстве карбамида.

– сказано в заявлении руководства.

Основной доход ОПЗ на время остановки производства карбамида будет получать от других видов деятельности. В частности, от перегрузки аммиака, поступающего путем транспортировки через аммиакопровод.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесский припортовый завод останавливает работу. Усилия запустить предприятие оказались безрезультатными..

ОПЗ – одно из крупнейших в Украине химических предприятий. Является градообразующим для города Южный в Одесской области.

Фото АО “ОПЗ”