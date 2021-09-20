Новая смерть на железной дороге: на Одесчине товарный поезд задавил 18-летнего парня

Сегодня ночью в Подольском районе Одесской области произошла очередная трагедия на железной дороге – под товарный поезд попал парень.

По данным областного управления полиции, инцидент случился на железнодорожном перегоне между станциями Перелеты и Балта.

По словам машиниста, он увидел парня на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм 18-летний житель Балты погиб на месте.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти юноши. Произошедшее квалифицируют как «несчастный случай».

Напомним, несколько дней назад возле железнодорожной станции «Одесса-Застава II» электричка сбила насмерть молодого человека в наушниках.

Фото иллюстрационное