Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и СБУ.

Как установило расследование, корректировкой занималась 39-летняя местная безработная, которая ждала оккупации Одессы. Об этом она писала в комментариях в Телеграмм-каналах.

Там она попала «во внимание» фсб и после дистанционной вербовки приступила к сбору геолокаций Сил обороны. Куратор пообещал ей помощь с переездом в Россию или Беларусь и содействие в трудоустройстве для нее и семьи.

Для конспирации разведвылазок агент выходила на прогулку со своим 6-летним сыном и в это время фотографировала здания потенциальных целей и обозначала их координаты на гугл-картах. Также она выясняла численность личного состава и наличие военной техники в местах дислокации воинских частей, пограничной службы, морской пехоты и ТЦК.

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После «прогулок» женщина обобщала агентурный отчет и готовилась к его передаче своему российскому куратору. Таким образом женщина успела передать данные о по меньшей мере 10 объектах.

Женщину задержали в собственном доме. Ей сообщено о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Сейчас по ходатайству прокурора одесситка содержится под стражей без права внесения залога.







