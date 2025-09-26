Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 26-28 сентября.

Эти выходные — возможность для каждого найти что-то свое: спокойствие и вдохновение на рассвете, открытия и знания в разговорах, радость в детских мероприятиях или ощущение праздника среди друзей. Особенно насыщенной будет суббота, а мы поможем спланировать ваше время так, чтобы можно было успеть везде.

Для тех, кто ищет гармонии и вдохновения, рассветы у моря и вечера с фортепиано откроют пространство для тишины и музыки.

Любителям открытий и знаний город подарит встречи с историей и культурой. Архитектурные расследования откроют тайны старых одесских зданий, а лекции о художниках и конференция о будущем города помогут посмотреть на Одессу под новым углом. В библиотеках оживают слова и идеи — от дискуссий об авангардных художниках до поэзии, затрагивающей самые глубокие чувства. А на киностудии соберутся те, кто ценит киноискусство и хочет поздравить известного кинооператора Радомира Василевского и посмотреть ретроспективу его самых известных фильмов.

Тем, кто ценит семейные моменты, стоит посетить детские мастер-классы и встречи, где фантазия и творчество смогут стать источником радости и вдохновения. Относительно теплые вечера дарят возможность продолжить кинопоказы и музыкальные импровизации под открытым небом.

Для ценителей праздничной и шумной атмосферы готовится пивной фестиваль в самом сердце города. Там соединятся вкусы, общение и легкость осенних дней.

Что: Пивной фестиваль

Где: Городской сад, Летний театр

Когда: 26-28 сентября, 15:00-22:00

Что: Архитектурное расследование. Сергей Котелко «Английский клуб»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 26 сентября, 17:30

Что: Пианотерапия

Где: 16 ст. Б.Фонтана

Когда: 26-27 сентября, 17:00



Что: Музыкальная импровизация «Aura Space»

Где: парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 26 сентября, 18:00



Что: Кинопоказ «Стоп-Земля»

Где: парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 26 сентября, 19:00



Что: Пианоморе с Игорем Янчуком

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 27-28 сентября, 6:45



Что: Пианотерапия

Где: 16 ст. Б.Фонтана

Когда: 27-28 сентября, 6.50



Что: Фестиваль Wake Up, Odesa!

Где: парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 27 сентября, 11:00



Что: Концерт «От патефона к смартфону»

Где: парк Шевченко, Ракушка

Когда: 27 сентября, 12:00



Что: Мастерская для детей «Магическое (улиточное) вкусное зелье»

Где: Европейская площадь, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва

Когда: 27 сентября, 12:00

Что: Юбилейный день Радомира Василевского

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 27 сентября, 12:20, 13:30, 15:00, 16:15, 17:30



Что: Лекция-дискуссия «Вид Наглый»: художник Давид Бурлюк

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 27 сентября, 15:30

Что: Август. Поэзия. Музыка

Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка N1

Когда: 28 сентября, 12:00



Что: Конференция о будущем Одессы

Где: Греческий 1-й

Когда: 28 сентября, 11:00

Регистрация

Что: Встреча для детей 13+ «Начало собственной истории в мире манга!»

Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная городская детская библиотека

Когда: 28 сентября, 12:00

