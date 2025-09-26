Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 26-28 сентября.
Эти выходные — возможность для каждого найти что-то свое: спокойствие и вдохновение на рассвете, открытия и знания в разговорах, радость в детских мероприятиях или ощущение праздника среди друзей. Особенно насыщенной будет суббота, а мы поможем спланировать ваше время так, чтобы можно было успеть везде.
Для тех, кто ищет гармонии и вдохновения, рассветы у моря и вечера с фортепиано откроют пространство для тишины и музыки.
Любителям открытий и знаний город подарит встречи с историей и культурой. Архитектурные расследования откроют тайны старых одесских зданий, а лекции о художниках и конференция о будущем города помогут посмотреть на Одессу под новым углом. В библиотеках оживают слова и идеи — от дискуссий об авангардных художниках до поэзии, затрагивающей самые глубокие чувства. А на киностудии соберутся те, кто ценит киноискусство и хочет поздравить известного кинооператора Радомира Василевского и посмотреть ретроспективу его самых известных фильмов.
Тем, кто ценит семейные моменты, стоит посетить детские мастер-классы и встречи, где фантазия и творчество смогут стать источником радости и вдохновения. Относительно теплые вечера дарят возможность продолжить кинопоказы и музыкальные импровизации под открытым небом.
Для ценителей праздничной и шумной атмосферы готовится пивной фестиваль в самом сердце города. Там соединятся вкусы, общение и легкость осенних дней.
Что: Пивной фестиваль
Где: Городской сад, Летний театр
Когда: 26-28 сентября, 15:00-22:00
Что: Архитектурное расследование. Сергей Котелко «Английский клуб»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 26 сентября, 17:30
Что: Пианотерапия
Где: 16 ст. Б.Фонтана
Когда: 26-27 сентября, 17:00
Что: Музыкальная импровизация «Aura Space»
Где: парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 26 сентября, 18:00
Что: Кинопоказ «Стоп-Земля»
Где: парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 26 сентября, 19:00
Что: Пианоморе с Игорем Янчуком
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 27-28 сентября, 6:45
Что: Пианотерапия
Где: 16 ст. Б.Фонтана
Когда: 27-28 сентября, 6.50
Что: Фестиваль Wake Up, Odesa!
Где: парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 27 сентября, 11:00
Что: Концерт «От патефона к смартфону»
Где: парк Шевченко, Ракушка
Когда: 27 сентября, 12:00
Что: Мастерская для детей «Магическое (улиточное) вкусное зелье»
Где: Европейская площадь, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 27 сентября, 12:00
Что: Юбилейный день Радомира Василевского
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 27 сентября, 12:20, 13:30, 15:00, 16:15, 17:30
Что: Лекция-дискуссия «Вид Наглый»: художник Давид Бурлюк
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 27 сентября, 15:30
Что: Август. Поэзия. Музыка
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка N1
Когда: 28 сентября, 12:00
Что: Конференция о будущем Одессы
Где: Греческий 1-й
Когда: 28 сентября, 11:00
Регистрация
Что: Встреча для детей 13+ «Начало собственной истории в мире манга!»
Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная городская детская библиотека
Когда: 28 сентября, 12:00