Ключевые моменты:

В Одессе проверили качество воды во всех 17 бюветных комплексах.

Лабораторные исследования проводят каждые три месяца.

По состоянию на июнь 2026 вода соответствует государственным санитарным нормам.

Ежедневно бюветами пользуется около 45 тысяч одесситов.

Проверили все бюветы Одессы

В Одессе функционирует 17 бюветных комплексов, где горожане могут бесплатно набирать артезианскую воду.

Каждые три месяца качество воды систематически проверяют специалисты ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины».

По итогам микробиологических анализов, выполненных на июнь 2026 года, очищенная питьевая вода во всех городских бюветах соответствует требованиям государственных санитарных норм ГСанПиН 2.2.4-171-10. Ознакомиться с результатами проверок можно прямо на каждом бюветном комплексе, где размещены соответствующие протоколы.

Следует отметить, что в нашем городе функционируют бюветы со скважинами глубиной от 111 до 149 метров. Все они находятся на балансе и обслуживании КП Сервисный центр. По данным предприятия, ежедневно бюветами пользуются в среднем около 45 тысяч одесситов. Каждый комплекс обеспечивает выдачу примерно 8–12 кубометров воды в сутки, а доступ к ней свободен для всех желающих.

Напомним, что наша корреспондентка также проверила образцы воды в Одессе по водопроводу и автомату в супермаркете. Подробности читайте в материале: В Одессе проверили качество воды из водопровода, бювета и супермаркета: что показало анализы?

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