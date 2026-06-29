бювет

Ключевые моменты:

  • В Одессе проверили качество воды во всех 17 бюветных комплексах.
  • Лабораторные исследования проводят каждые три месяца.
  • По состоянию на июнь 2026 вода соответствует государственным санитарным нормам.
  • Ежедневно бюветами пользуется около 45 тысяч одесситов.

Проверили все бюветы Одессы

В Одессе функционирует 17 бюветных комплексов, где горожане могут бесплатно набирать артезианскую воду.

Каждые три месяца качество воды систематически проверяют специалисты ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины».

По итогам микробиологических анализов, выполненных на июнь 2026 года, очищенная питьевая вода во всех городских бюветах соответствует требованиям государственных санитарных норм ГСанПиН 2.2.4-171-10. Ознакомиться с результатами проверок можно прямо на каждом бюветном комплексе, где размещены соответствующие протоколы.

Следует отметить, что в нашем городе функционируют бюветы со скважинами глубиной от 111 до 149 метров. Все они находятся на балансе и обслуживании КП Сервисный центр. По данным предприятия, ежедневно бюветами пользуются в среднем около 45 тысяч одесситов. Каждый комплекс обеспечивает выдачу примерно 8–12 кубометров воды в сутки, а доступ к ней свободен для всех желающих.

Напомним, что наша корреспондентка также проверила образцы воды в Одессе по водопроводу и автомату в супермаркете. Подробности читайте в материале: В Одессе проверили качество воды из водопровода, бювета и супермаркета: что показало анализы?

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