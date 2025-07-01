Обряд, который передают из поколения в поколение

Во дворе у Елены Кирчевой

Обряд Пеперуда обычно проводят в первые числа мая. По сути это — призывание обильных дождей на поля. Пеперуда с албанского и болгарского — бабочка.

Как вы догадываетесь, в советские времена ни о каких «призывах» не должно было быть и мысли — и со временем о празднике забыли. Но в девяностые годы две неравнодушные тетушки решили возродить обряд.

— У нас по соседству жила Матрена Младинова, которая собирала девочек и разучивала с ними песни, — вспоминает жительница Каракурта Елена Иванова. — Она их научила, и они приходили к нам, к соседям, и исполняли все, как говорила тетя Мотя.

Анна Желяскова

— В детстве я не понимала, о чем мы поем и для чего все это делается, — рассказывает директор Каракуртского Дома культуры Анна Желяскова, которая была среди учениц другой бабушки — Яны Долговой, жившей на Заречной улице.

Когда Анна Желяскова возглавила Каракуртский Дом культуры, она и ее большая творческая команда решили вернуть праздник Пеперуда в жизнь своего села. В этом году обряд исполнял детский ансамбль «Радуга» под руководством Екатерины Плукчи.

Из полевых цветов девушки плели венки, украшали себя ими и посещали дома односельчан, где водили хоровод. В его центре — девочка-Пеперуда, окутанная полевыми цветами. Она окропляла всех водой и молила Бога о дождях.

— Считается, что роль Пеперуды должна выполнять сирота: Бог будет к ней более благосклонен, услышит молитвы девочки с тяжелой судьбой — и будет дождь, и будет урожай, — рассказывает Анна Желяскова. — Что для наших предков было самым важным? Они занимались земледелием, поэтому жизнь зависела от урожаев. Хлеб был самым важным.

Хозяева домов радушно встречали девушек, дарили им муку, масло, яйца. Но яйца обязательно разбивали в бидончик: считалось, что они символизируют град, который навредит полям.

А еще по двору катали сито: если оно упадет вниз дном, то будет дождь — такое было поверье.

— Нам было интересно ходить по домам, петь песни, и за это нам давали сладости, для нас это было счастье, — рассказывает Анна. — В этот день всех обливали водой — детей и взрослых. Не жалели воду. Что интересно: мальчиков на праздник не брали — он был сугубо девичий. Поэтому коварные ребята делали ловушки на каждом шагу, неожиданно выпрыгивали из кустов и поливали девушек водой.

Похороны Керванчо и первый самостоятельный пирог

венки на воду

После посещения соседей девушки шли к реке, чтобы бросить веночки на воду со словами: «Сколько в реке воды — пусть столько будет ржи». А потом разворачивалась настоящая мелодрама. Участницы обряда из речного ила лепили куклу, по имени Керванчо*, клали ее в маленький гроб, украшали цветами и горько плакали над «покойником». Хоронили на берегу реки или пускали гроб по воде.

захоронение Керванчо

— Уже никто не знает, кто такой Керванчо, — говорит Анна, — Для чего это делали, я не знаю. Но мы очень плакали.

Последний ритуал этого дня — приготовление пирога из продуктов, которые дали односельчане.

— Нам взрослые не помогали, мы сами все делали, — вспоминает Анна Желяскова, — В тот день мы чувствовали себя взрослыми, самостоятельными, и от этого обычный пирог нам казался самым вкусным.

«Ади на сидянку! — Пойдем на посиделки!»

Тетушки тоже времени не теряли.

— Тетя Мотя говорила соседкам: «Ади, подруги, собираемся на сидянку — та работа никогда не кончится», — вспоминает Елена Иванова, — И вот мы брали гюзлеми, милину (национальные мучные блюда с брынзой или сыром), хлеб, яйца, кислое молоко, овощи — у кого что было, и шли к тете Моте. Немного пили вина, после чего танцевали хоро и пели. Мы с благодарностью вспоминаем Мотрону Младинову и Яну Долгову, благодаря которым праздник сохранился и сегодня восстанавливается.

сидянка

Познакомились мы и с женщинами, которые уважительно относятся к традициям, записывают старые песни, сохраняют аутентичные наряды и украшения.

Обязательным элементом одежды албанской женщины всегда был фартук, обычно темных цветов, а на праздники — ярких.

— Помню, что моя бабушка всегда держала руки под фартуком, когда выходила из дома, — рассказывает Галина Тащи. — Однажды я спросила ее — зачем прячешь руки? Бабушка объяснила: каждый день мы работаем в поле, на огороде — и руки у нас не совсем опрятные. Теперь, когда я сама стала мамой и бабушкой, и тоже работаю в поле, понимаю бабушку. Руки действительно не отмываются, сколько их не три.

Елена Иванова

Любовь Иванова — мастерица по плетению традиционных круглых ковров из старых вещей. В двадцать первом веке они придают каждому дому особое тепло.

— Научила бабушка, — рассказывает Любовь, — Она подарила мне свой крючок, который еще дед сделал из ложки — все эти годы я использую только его. Вяжу зимой, когда больше времени. Заказывают люди, немало ковров я связала по заказу этнографических музеев.

Как это — не уметь читать на родном языке?

В Каракурте мы заглянули в библиотеку, чтобы увидеть — есть ли книги на албанском языке? Оказалось, немного есть, но…

— Мы не умеем читать и писать на албанском, — ошеломила нас библиотекарь Мария Битова, — Дело в том, что наши предки покинули родные места пять веков назад, когда Албанию захватили турки. Спасая свой язык, религию, они побежали сначала в Восточную Болгарию, где прожили три века, а потом вместе с болгарами перешли сюда, в низовья Дуная, и расселялись на свободных землях. И все это время албанский язык передавался просто из уст в уста, от родителей — детям. Сегодня наш язык считается диалектом албанского.

Когда к нам приезжают гости из Албании, мы просим их привезти детские книжки, чтобы мы могли с азов изучать литературный язык.

— Я с юности влюблена в родной язык, — рассказывает учительница албанского Наталия Кирчева, — Когда мне было уже сорок пять лет, появилась возможность поехать в Албанию, чтобы пройти курсы, и я стала студенткой. Сначала на родине предков я совсем растерялась — ничего не понимала! Каждый день плакала. Но постепенно выучила язык, и вот сейчас факультативно преподаю литературный албанский в школе. К сожалению, из моих учеников только трое свободно разговаривают на нем. Остальные понимают, но почти не разговаривают — не общаются с ними родители на албанском.

Яркий пример, как жить в согласии

А еще албанцы — настоящие полиглоты. Большинство взрослых жителей владеют пятью языками.

Так сложилось, что в Каракурте живут не только албанцы. Здесь были улицы, на которых селились болгары, гагаузы. В первый период существования села смешанные браки были строго запрещены, но ведь сердцу не прикажешь.

Любовь Иванова

— Моя мама — гагаузка, отец — албанец, а я вышла замуж за болгарина, — рассказывает жительница Каракурта Елена Иванова. — Я знаю три языка.

— Мой папа в юности был на заработках в Донецкой области, где познакомился с мамой, она была русской, — рассказывает историю своей семьи Елена Кирчева. — Когда родители переехали в Каракурт, мама смогла выучить лишь отдельные слова, но все понимала. Так и жили: с мамой мы, дети, говорили на русском, а с папой — на албанском. Когда я вышла замуж, моей соседкой стала болгарка, а с другой стороны жил дедушка-гагауз. Если ко мне пожилой человек обращается, я должна ответить на его языке — вот так мы и учим все языки.

— Жители Каракурту — яркий пример того, как надо жить в согласии и взаимопонимании, — говорит Наталия Кирчева, — Если не владеешь языком соседа, старайся понять и постепенно овладевай его языком. Наши предки даже румынский изучали, когда Бессарабия оказалась под юрисдикцией Румынии.

Мудрость старых колодцев

Если вы посетите Каракурт, то обратите внимание на старые колодцы, которые есть на каждой улице. И хотя сегодня у многих здесь есть артезианские скважины, старые источники воды стараются сохранять.

у старого колодца

Один из таких находится во дворе Ивановых. В старый колодец сделан отдельный вход — и калитка всегда открыта для всех.

— У нас с мужем дома три источника воды, — рассказывает Елена Иванова, — В одном колодце вода привозная, в другом собирается дождевая с крыш, также берем воду из старого колодца, в который установили электронасос, потому что он очень глубокий — 46 метров. И мы берем воду, и сосед берет — все могут брать. По моим подсчетам, этому колодцу не менее ста пятидесяти лет. Это — не наш собственный колодец, не мы его копали, мы только обустроили, и вода — для всех. Есть правило: чем больше берешь воды, тем лучше она прибывает.

Интересные факты об Одессе и албанцах

В Одесской области албанцы проживают более 200 лет. По последней переписи, албанцев осталось всего три тысячи.

В их честь названы две центральные улицы Одессы — Большая и Малая Арнаутские. Потому что арнауты — это албанцы.

А еще есть крупа арнаутка. Считается, что именно земледельцы-албанцы вывели твердый сорт пшеницы, из которого получается самая вкусная пшеничная каша.

Большинство албанцев Одесской области живут в селе Каракурт.

Что означает название села?

Известно, что каракуртом называют черного ядовитого паука. Неужели село назвали в его честь? Об этом мы спросили учительницу албанского языка Наталью Кирчеву.

— В названии села два корня — «кара», что с тюркского «черный». «Курт» можно перевести, как паук, червь и волк, — объяснила учительница. — Поэтому есть три версии, и мы не знаем, какая из них правильная.

Справка «ОЖ»

Керванчо

«В албанском обряде «Пеперуда», во время которого девушки просят дождя, ритуал захоронения куклы «Керванчо» из глины связан с обычаями почитания предков.

Погребение куклы является обрядовым актом, который служит основой для установления генетических связей праздника «Пеперуда» с почитанием умерших, что указывает на призывание предков в рамках ритуала вызывания дождя».

Ермолин Денис Сергеевич: «Весенне-летние обряды. Этнография Балканских стран — Учебное пособие. Погребально-поминальная обрядность албанцев Буджака».

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В некоторых регионах, если обряд Пеперуда не приносил дождя, проводили дополнительный ритуал с глиняной куклой, которую часто называли «Герман». Ее лепили из земли или глины, прятали в маленьком гробу, оплакивали, а иногда даже откапывали через девять дней и бросали в реку, чтобы усилить вызывание дождя.

Больше о празднике Пеперуда, быте албанцев, которые сохраняют свои традиции, и рецепт простого пирога — в нашем видео на ютуб-канале «Одесская жизнь».

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