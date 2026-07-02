Ключевые моменты:
- Полностью временно без водоснабжения остались потребители Приморского и Хаджибейского районов.
- В Киевском районе города наблюдается значительное снижение давления воды в системе.
- Для обеспечения людей технической водой в пострадавших микрорайонах разворачивают специальные цистерны.
Где в Хаджибейском районе можно набрать техническую воду?
В четверг, 2 июля, из-за аварии жители Приморского и Хаджибейского районов Одессы остались без водоснабжения, а в Киевском районе города упало давление в системе.
На данный момент Одесская мэрия утвердила и обеспечила подвоз технической воды по следующим адресам в Хаджибейском районе:
- ул. Филатова, 54
- ул. Космонавтов, 68
- ул. Болтенко, 34
- ул. Богдана Хмельницкого, 70
Энергетики уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения обесточенных объектов «Инфоксводоканала».