вода

Ключевые моменты:

  • Полностью временно без водоснабжения остались потребители Приморского и Хаджибейского районов.
  • В Киевском районе города наблюдается значительное снижение давления воды в системе.
  • Для обеспечения людей технической водой в пострадавших микрорайонах разворачивают специальные цистерны.

Где в Хаджибейском районе можно набрать техническую воду?

В четверг, 2 июля, из-за аварии жители Приморского и Хаджибейского районов Одессы остались без водоснабжения, а в Киевском районе города упало давление в системе.

На данный момент Одесская мэрия утвердила и обеспечила подвоз технической воды по следующим адресам в Хаджибейском районе:

  • ул. Филатова, 54
  • ул. Космонавтов, 68
  • ул. Болтенко, 34
  • ул. Богдана Хмельницкого, 70

Энергетики уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения обесточенных объектов «Инфоксводоканала».

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