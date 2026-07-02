Ключевые моменты:

Полностью временно без водоснабжения остались потребители Приморского и Хаджибейского районов.

В Киевском районе города наблюдается значительное снижение давления воды в системе.

Для обеспечения людей технической водой в пострадавших микрорайонах разворачивают специальные цистерны.

Где в Хаджибейском районе можно набрать техническую воду?

В четверг, 2 июля, из-за аварии жители Приморского и Хаджибейского районов Одессы остались без водоснабжения, а в Киевском районе города упало давление в системе.

На данный момент Одесская мэрия утвердила и обеспечила подвоз технической воды по следующим адресам в Хаджибейском районе:

ул. Филатова, 54

ул. Космонавтов, 68

ул. Болтенко, 34

ул. Богдана Хмельницкого, 70

Энергетики уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения обесточенных объектов «Инфоксводоканала».