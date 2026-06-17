Ключевые моменты:

Днестр стремительно мелеет и теряет воду

Война нарушила систему совместного контроля реки

На Днестре фиксируют необычные изменения среди птиц и рыб

Экологи призывают усилить защиту бассейна реки

Днестр является одной из крупнейших трансграничных рек Восточной Европы и входит в перечень водных объектов, управление которыми осуществляется в соответствии с принципами интегрированного бассейнового менеджмента. Мониторинг состояния реки ведут Государственное агентство водных ресурсов Украины, Бассейновый совет Днестра, ученые Нижнеднестровского национального природного парка и профильные учреждения Молдовы.

В беседе с «Одесской жизнью» кандидат биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Нижнеднестровского национального природного парка Николай Роженко объяснил, какие угрозы сегодня считаются наиболее серьезными для реки и почему будущее Днестра зависит от международного сотрудничества.

Роль Днестра для Одесской области

Днестр — одна из крупнейших рек Восточной Европы, бассейн которой охватывает территории Украины и Молдовы. Его вода обеспечивает миллионы людей, поддерживает работу промышленности и сельского хозяйства, сохраняет уникальные природные комплексы и в конечном итоге попадает в Днестровский лиман, от состояния которого зависит экологическое благополучие значительной части Одесской области.

Именно с Днестром связано водоснабжение Одессы и многих населенных пунктов области. Поэтому любые изменения в верховьях реки — загрязнения, аварии, сокращение водности или военные риски — в конечном итоге ощущают и люди за сотни километров ниже по течению.

Но сегодня главный вызов заключается в том, что единая природная система фактически разделена административными границами, военными ограничениями и политическими реалиями. И если вода беспрепятственно проходит весь путь до лимана, то информация, совместный мониторинг и быстрая координация действий — далеко не всегда.

Днестр: одна экосистема — разные возможности действовать

Днестр остается единой экосистемой, однако система ее мониторинга, обмена информацией и совместного реагирования фактически разделена политическими обстоятельствами. И когда из этой цепочки выпадает хотя бы одно звено, под угрозой оказывается не отдельный участок реки, а вся экосистема — от верховьев до Днестровского лимана.

Николай Роженко убежден: военное положение существенно осложнило коммуникацию между украинскими и молдавскими учеными. Если раньше можно было планировать совместные экспедиции, полевые исследования и совещания, то теперь многие процессы держатся исключительно на личных связях.

— Я поддерживаю контакты с молдавскими коллегами. Но официальных мероприятий в том формате, который мы хотели бы видеть, сейчас фактически нет, — говорит ученый.

В Нижний Днестр стекает все, что произошло выше по течению

Любое загрязнение в верхнем течении реки неизбежно попадает в Нижний Днестр.

Именно поэтому, объясняет Николай Роженко, даже локальная авария может иметь последствия для целой экосистемы. В качестве примера он приводит случай попадания масла в Днестр в районе Верхнеднестровского водохранилища.

— Течение несет все эти загрязнения вниз. И здесь они уже негативно влияют на целый комплекс экологических систем, — отмечает ученый.

Именно поэтому оперативный обмен информацией между всеми участками бассейна не менее важен, чем непосредственная ликвидация последствий аварий.

Официальный механизм координации все же существует. Николай Роженко является членом Бассейнового совета Днестра, через который украинские и молдавские специалисты обмениваются информацией об уровне воды, режимах работы водохранилищ, объемах сбросов и других гидрологических показателях.

Именно благодаря этому сотрудничеству экологи могут прогнозировать движение загрязнений и оперативно реагировать на потенциальные угрозы. Однако система остается неполной.

По словам ученого, представители территории Молдовы, которая сейчас не контролируется конституционной властью страны — Приднестровья, — официального участия в работе Бассейнового совета не принимают.

— Остались только личные контакты между специалистами, — говорит он.

Птиц на Днестре стало больше, но это не добрый знак

По словам Николая Роженко, из-за боевых действий в районе дельты Днепра начали меняться миграционные пути птиц.

В Нижний Днестр массово переместились большие белые цапли и трясогузки. Если раньше, условно, на территории парка зимовало около трех тысяч трясогузок, то теперь их численность достигает уже тринадцати тысяч.

На первый взгляд это выглядит позитивно. Но экологи объясняют: любая экосистема имеет предел своих возможностей. Кормовые ресурсы остались практически неизменными, а количество птиц увеличилось в несколько раз. Из-за этого возникает жесткая конкуренция за пищу, а природный баланс нарушается.

— Природа сама это отрегулирует. Но пока это произойдет, пройдет определенное время, — говорит ученый.

Что сейчас происходит с Днестром: новые виды рыб и дунайский тритон

Не менее интересные процессы происходят и под водой. После разрушения Каховской ГЭС к побережью Одесской области вместе с плавучими островами растительности попали новые обитатели.

По словам Николая Роженко, в Нижний Днестр могли мигрировать судак, лещ, плотва, а также неожиданный для региона дунайский тритон, который, вероятно, также добрался сюда вместе с растительными массивами, вынесенными водой. Однако и здесь специалисты призывают не спешить с оптимистичными выводами.

Любое резкое увеличение численности отдельных видов или появление новых хищников нарушает сложившееся равновесие. В перспективе это может привести к сокращению других популяций и существенно изменить всю экосистему Нижнего Днестра.

Днестр продолжает мелеть: можно ли спасти реку

Несмотря на все военные вызовы, главной проблемой ученый называет другое. За последние десять лет объем воды, поступающей в Днестр, сократился примерно на 30%.

Из-за этого начинают высыхать плавневые системы.

— Плавни, которые существовали здесь веками и тысячелетиями, превращаются в заросли камыша, — говорит Николай Роженко.

По его мнению, повлиять на глобальные климатические процессы человек уже не способен. Остается только адаптироваться: расчищать ерики, каналы и озера, поддерживать водообмен и пытаться сохранить экосистему в новых условиях.

После завершения войны украинские и молдавские природоохранники планируют создание трансграничного национального природного парка и развитие совместных экологических программ. Ведь Днестр был и остается единой природной системой.

Николай Роженко убежден: участие всех территорий бассейна в совместном экологическом мониторинге принципиально важно.

— Если выпадает хоть один элемент сотрудничества, такое взаимодействие становится менее эффективным, — подчеркивает он.

Сегодня и ученые, и природоохранники возлагают большие надежды на то, что после завершения российско-украинской войны удастся восстановить полноценный диалог между всеми, кто отвечает за разные участки бассейна Днестра. Как говорит Николай Роженко, «мы надеемся, что в Молдове изменится не только экологическая ситуация, но и политическая», ведь именно это могло бы открыть новые возможности для совместной работы по сохранению Днестра.

Ранее мы сообщали о международном конкурсе в Одессе, на котором дети рисовали Днестр без мусора и войны.

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