Как в Рени из любой одежды делают вышиванку при помощи бисера

Хормейстер областного центра национальных культур в Рени, руководитель народных ансамблей Наталья Воронова приняла решение оставить сцену и любимую работу – она занялась плетением герданов из бисера.

— Сейчас очень много песен переосмысливаются: я начинаю петь – и плачу, — объясняет свой уход со сцены профессиональный концертмейстер.

Плетением из бисера Наталья Воронова занимается уже четырнадцать лет: с тех пор, как родился старший сын. Любовь к рукоделью с детства привила ее мама – очень творческая личность.

Как Наталья увлеклась изготовлением герданов

Гердан – это украшение в виде ленты, сплетённой из разноцветного бисера. Из него складываются геометрические или растительные узоры.

— Это украшение было распространено на Западной Украине, встречалось на Волыни и на Подолье, — рассказывает мастерица. – Со временем многие виды герданов были утеряны. Это произошло, как я думаю, в годы Второй мировой войны и после нее – материалов не было, да и некогда было женщинам этим заниматься. И мне захотелось возродить то, что делали наши прабабушки.

Когда Наталья выложила на своей страничке в Фейсбуке гердан «перетинчастий» и «хрещатый», все мастерицы были поражены – таких форм они еще не видели.

— Изучая историю украинского народного костюма, я случайно нашла всего одну фотографию таких герданов, сама нарисовала схему, подобрала цвета и сплела.

Наталья создает и авторские узоры. Изучив орнаменты, характерные для Одесчины, она сделала «одесский» гердан.

Герданы покупают даже за рубежом

Сегодня заказывают герданы ее подруги и знакомые, проживающие в разных странах мира: каждой хочется идентифицировать свою национальную принадлежность, и гердан – прекрасный способ.

— Его можно надеть на любой однотонный свитер, блузку, платье – и ты уже в вышиванке! – говорит мастерица. – Моя бывшая одноклассница, проживающая в Польше, заказав гердан, обещала, что полностью изменит свой гардероб, чтобы «превратиться в девочку»: она ходит в джинсах и кожаной куртке. Но, оказывается, гердан прекрасно смотрится и на «пацанке» в косухе!

В тренде герданы с национальной украинской символикой — с трезубцем, флагом, национальными узорами, в обрамлении подсолнухов, маков, васильков. Бисер играет насыщенными красками – от такой красоты трудно оторвать взгляд.

– Создавать своими руками красоту в то время, когда кто-то несет в Украину разруху, – в этом для меня особый смысл, — говорит мастерица.

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