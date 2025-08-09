Ключевые моменты:

Сегодня, 9 августа, в Одесской области пропал пятилетний мальчик, отдыхавший с родителями на пляже;

Ребенок самостоятельно прошел по побережью около 8 километров;

Мальчика узнал местный житель по фото в соцсетях и сообщил полиции;

С семьей провели профилактическую беседу, напомнив о правилах безопасности;

Полиция предупреждает об опасности на побережье из-за минной угрозы.

По информации правоохранителей, сегодня, 9 августа, около 17 часов житель Киевской области, который приехал с семьей отдохнуть у моря на Одесщине, позвонил в полицию с просьбой помочь разыскать его пятилетнего сына. Мужчина сообщил, что ребенок гулял на пляже и исчез из поля зрения. Самостоятельные поиски результата не дали.

Полицейские сразу же опубликовали ориентировку в интернете, опросили местных жителей, осмотрели общественные и безлюдные места. И уже через несколько часов мальчика узнал местный житель, который увидел его фото в соцсети.

Выяснилось, что ребенок пропутешествовал по пляжу от родителей около восьми километров. Теперь он вместе с ними.

Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала. С родителями и ребенком полицейские провели профилактическую беседу. Малышу объяснили, что нельзя отходить от папы и мамы, а взрослых призывали следить за сыном.

В полиции призывают родителей не оставлять детей без присмотра, а в случае их исчезновения, не тратя попусту время, обращаться в ближайшее подразделение полиции или звонить на спецлинию 102.

Кроме того, правоохранители напоминают о том, что ситуация на побережье Черного моря в Одесской области остается опасной из-за минной угрозы. Жителям и гостям региона следует строго соблюдать правила режима военного положения и не выходить на пляжные участки Черноморского побережья, доступ к которым запрещен.