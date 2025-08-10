Ключевые моменты

В воскресенье, 10 августа, ожидаются средние магнитные бури, способные повлиять на самочувствие.

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в воскресенье, 10 августа, солнечная активность на довольно умеренном уровне. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.

Как сообщает ресурс Мeteoagent, за последние 24 часа на Солнце зафиксировано 12 вспышек класса C и одна вспышка класса M1. Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по мощности и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Что такое магнитные бури и как они возникают?

Магнитные бури — это природное явление, которое всё чаще привлекает внимание учёных и медиков. Они возникают вследствие солнечной активности и могут оказывать серьёзное влияние как на работу технических систем, так и на самочувствие людей. Понимание того, что происходит во время геомагнитных возмущений, помогает снизить их негативные последствия.

Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в космос выбрасываются потоки заряженных частиц — солнечный ветер. Если он достигает Земли, то сталкивается с её магнитным полем, вызывая геомагнитные возмущения. Именно эти процессы и называются магнитными бурями.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Чтобы смягчить негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют метеочувствительным людям придерживаться нескольких простых рекомендаций: