В Одесской области маленький ребенок прошел около пяти километров босиком

Инцидент произошл в эти выходные возле села Малый Куяльник, сообщили в полиции Одесской области.

Сотрудница отдела психологического обеспечения ГУНП в Одесской области Дарья Сапанюк рассказала, что ехала с семьей к родителям в Подольск. По пути она обратила внимание на маленького мальчика, который шел вдоль проезжей части дороги один. Погода была морозной и снежной, а малыш — в легком свитере, штанишках и носках.

«Мы остановили машину, и как только открыли дверь, шестилетний Григорий, как стало известно впоследствии, тут же подошел к нам. Он замерз и был растерян. Что с ним произошло, мы не могли узнать сразу, потому что мальчик не разговаривает из-за недостатков здоровья. Согрев его, дав ему попить, мы немедленно сообщили о происшествии в территориальное подразделение полиции», — рассказала психолог.

Сотрудница полиции передала коллегам из ювенальной превенции. На тот момент на спецлинию 102 уже позвонили родственники мальчика.

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Правоохранители установили, что мама с сыном гостила у сестры в Подольском районе. Пока взрослые отвлеклись, мальчик открыл дверь дома, вышел во двор и ушел в неизвестном направлении. Родственники быстро заметили исчезновение малыша и бросились на его поиски, но к тому времени он уже успел отойти далеко от дома. Поняв, что теряют драгоценное время, они обратились в полицию.

Как выяснилось, малыш преодолел расстояние около пяти километров.

«К счастью, с Гришей ничего плохого не произошло. Сейчас он дома под присмотром взрослых», — говорит психолог.

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