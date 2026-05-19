Ключевые моменты:

19 мая НАБУ и САП проводят обыски в Верховном Суде в рамках коррупционного расследования.

Следственные действия проходят у действующих и бывших судей по месту работы, проживания и в автомобилях.

Обыски проводятся и у экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева, дело которого рассматривает ВАКС.

Продолжаются обыски из-за коррупции

Во вторник, 19 мая, детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия в Верховном Суде в рамках расследования коррупционного дела. Обыски проходят по местам работы, проживания и в автомобилях ряда действующих и бывших судей.

По информации Национального антикоррупционного бюро Украины, правоохранители проводят обыски у бывшего председателя Верховного Суда, чье дело рассматривает Высший антикоррупционный суд. Речь идет о Всеволоде Князеве.

В НАБУ и САП отметили, что более подробную информацию о результатах следственных действий обнародуют позже.

Добавим, что в мае 2023 года стражи порядка задержали тогдашнего председателя Верховного Суда Всеволода Князева по подозрению в получении взятки на сумму 2,7 млн ​​долларов.

После задержания пленум Верховного Суда поддержал досрочное прекращение полномочий и освобождения от должности председателя суда.

В конце января 2024 года Князев вышел из СИЗО после внесения залога, размер которого до этого был уменьшен до 18,168 млн гривен. Это стало седьмым пересмотром суммы залога по делу.

Также в рамках производства Высший совет правосудия рассматривал вопросы возможного задержания, ареста и временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

Следует отметить, что недавно правоохранители провели масштабные обыски среди должностных лиц ТЦК в 16 регионах Украины. Тогда в ходе 44 следственных действий изъяли элитные авто, документы и наличные деньги на общую сумму почти 92 млн гривен.

Напомним, за первые 4 месяца 2026 года в Украине вынесено 814 коррупционных приговоров, из них 48 — в Одесской области. Одесщина заняла 5-е место в Украине по количеству решений судов по коррупционным делам. Все приговоры этого периода только штрафы, без заключения или других суровых наказаний.