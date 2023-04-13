Одесским Дворцом спорта будет управлять зять главы правительства Приднестровья

Об этом сообщило одесское издание “Думская”.

Соответствующие изменения 4 апреля были внесены в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

Назначение прошло без конкурса, так как в условиях военного положения это возможно. Глава облсовета Григорий Диденко просто утвердил Филонова в должности. Раньше он был заместителем директора Дворца спорта.

Также Филонов является депутатом Одесского областного совета от ныне запрещенной партии ОПЗЖ и учредителем нескольких коммерческих предприятий.

Но самый интересный факт в его биографии — то, что женат на дочери «главы правительства приднестровской молдавской республики» Александра Розенберга.

Напомним, что 12 апреля только за фото с мужем известной путинистки Анны Нетребко, был уволен главный дирижер Одесской оперы Вячеслав Чернухо-Волич. В театре такое строгое решение пояснили тем, что хотят избежать малейших угроз для репутации Оперы.

Одесский облсовет вопрос репутации волнует меньше. Кроме странных назначений, там отметилились изгнанием волонтеров из здания издательсва «Черноморье» и тем, что препятствовали печати независимой украинской прессы в том же издательстве.

Фото: «Думская»