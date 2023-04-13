Новости Одессы и Одесской области

Одесским Дворцом спорта будет управлять зять главы правительства Приднестровья

Одесским Дворцом спорта будет управлять зять главы правительства Приднестровья

Одесский областной совет назначил на должность руководителя Дворца спорта в Одессе Евгения Филонова. Ранее объектом руководил Андрей Кохан.

Об этом сообщило одесское издание “Думская”.

Соответствующие изменения 4 апреля были внесены в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

Назначение прошло без конкурса, так как в условиях военного положения это возможно. Глава облсовета Григорий Диденко просто утвердил Филонова в должности. Раньше он был заместителем директора Дворца спорта.

Также Филонов является депутатом Одесского областного совета от ныне запрещенной партии ОПЗЖ и учредителем нескольких коммерческих предприятий. 

Но самый интересный факт в его биографии — то, что женат на дочери «главы правительства приднестровской молдавской республики» Александра Розенберга. 

Евгений Филонов

Теперь одесским Дворцом спорта руководит Евгений Филонов, зять главы правительства Приднестровья.

Напомним, что 12 апреля только за фото с мужем известной путинистки Анны Нетребко, был уволен главный дирижер Одесской оперы Вячеслав Чернухо-Волич. В театре такое строгое решение пояснили тем, что хотят избежать малейших угроз для репутации Оперы.

Одесский облсовет вопрос репутации волнует меньше. Кроме странных назначений, там отметилились изгнанием волонтеров из здания издательсва «Черноморье» и тем, что препятствовали печати независимой украинской прессы в том же издательстве. 

Фото: «Думская»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить