Ключевые моменты:

На Одесщине разоблачили директора коммунального предприятия и его заместителя, подозреваемых во взяточничестве.

Чиновники требовали ежемесячные «откаты» от предпринимателя, занимающегося ассенизацией.

Правоохранители задокументировали получение 145 тыс. грн за два месяца.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным областного управления полиции, чиновники требовали ежемесячную дань за право беспрепятственно сливать нечистоты на очистных сооружениях КП. Причем аппетиты вымогателей напрямую зависели от успешности бизнеса: сумма взятки рассчитывалась как процент от ежемесячной выручки предпринимателя.

Правоохранители зафиксировали получение фигурантами 145 тысяч гривен – «платы» за два месяца спокойной работы. Сразу после передачи денег подельников задержали, а меченые купюры изъяли.

Следователи сообщили коммунальщикам о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство взятки группой лиц). Суд отправил обоих под стражу с возможностью выхода под залог в 266 240 гривен. Если вина будет доказана, «бизнесменам» в креслах руководителей КП грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Одессе разоблачили коррупционную схему в одной из городских больниц. Заведующая отделением неврологии и психиатрии, которая также входила в состав профильной экспертной комиссии, требовала деньги с пациента за оформление группы инвалидности.

