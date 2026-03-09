Ключевые моменты:

  • 9 марта в селе Надлиманское Одесской области временно отключат газ.
  • Ограничения связаны с заменой участка газопровода на улице Цветочной.
  • Без газоснабжения останутся несколько улиц и садовые товарищества.
  • Подачу газа планируют восстановить 10 марта при обязательном присутствии жильцов.

Как сообщили в Овидиопольском управлении эксплуатации газового хозяйства, работы запланированы в селе Надлиманское. Там специалисты заменят участок распределительного газопровода низкого давления на улице Цветочной.

В этой связи подача газа 9 марта будет прекращена по таким адресам:

  • садовое товарищество «Калина»;
  • садовое товарищество «Короголь»;
  • улица Луговая;
  • улица Набережная;
  • улица Богдана Хмельницкого (дома №1-70).

Возобновить газоснабжение планируют с 10 марта. Однако подключение будет возможно только при обязательном присутствии жильцов в домах. Это необходимо для того, чтобы специалисты могли проверить оборудование и безопасно восстановить подачу газа.

