Ключевые моменты:

Сотрудник ТЦК требовал 9 тысяч гривен за снятие с розыска.

За 6 тысяч долларов обещал трудоустроить на критическое предприятие с бронированием.

Мужчину задержали при получении 3000 долларов, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В Одессе задержали сотрудника ТЦК за вымогательство

Как сообщили в полиции Одесской области, военнослужащий работал в отделении оповещения и имел доступ к базе данных граждан. По версии следствия, он использовал эту информацию в личных целях. Мужчина находил граждан, которые числились в розыске за нарушение правил воинского учета, и предлагал «решить вопрос» за деньги.

Подозреваемый уверял, что за 9 тысяч гривен договорится с коллегами о снятии с розыска. Кроме того, за 6 тысяч долларов он обещал устроить клиента на предприятие критической инфраструктуры, что давало бы право на бронирование и отсрочку от службы.

Если человек отказывался платить, фигурант, по данным полиции, угрожал мобилизацией и отправкой в зону боевых действий.

На первую встречу он требовал принести копии документов, фотографии и часть суммы. При этом предупреждал, что без денег разговор не состоится.

Правоохранители задокументировали действия военнослужащего и задержали его во время получения 3000 долларов — части суммы за начало процесса трудоустройства.

Следователи уже сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

