Дверям вернули достоинство

Відреставровані двері будинку Грінберга
Входные двери доходного дома Михаила Григорьевича Гринберга снова дышат тем золотым началом XX века, когда мастера работали с амбициями творить навсегда.

Команда «Тысячи дверей Одессы» не просто отреставрировала конструкцию — они вернули дверям достоинство. Выравняли створки, воссоздали утраченные элементы резьбы, словно сняли с поверхности пыль десятилетий, открыв чистую, тёплую фактуру дерева. Теперь резьба читается пальцами — так же отчётливо, как когда-то её прорезал мастер ножом и терпением.

Решётки с клеймом кузнеца «М. Файфель Одесса.» снова сияют металлом, который видел не одно десятилетие: и утренние туманы Одессы, и запахи лавок, и голоса жильцов, что поколение за поколением касались этих поручней. Восстановленная фурнитура — петли, ручка, латунные накладки — теперь снова работает легко и уверенно, будто двери только что вышли из мастерской 1902 года. Установленный доводчик со стопором и электронная система запирания вписались деликатно, не нарушив исторического звучания.

Из истории дома Гринберга

Дом на улице Святослава Караванского, 19 — это Одесса, которую можно читать слоями.

Построенный в 1902 году по проекту Михаила Линецкого под надзором Семена Гальперсона, он сочетает строгость инженерной мысли и декоративность необарокко. Фасад сохранил ту мягкую торжественность, за которую одесситы любят архитектуру рубежа столетий: игру света на лепнине, широкие парадные, изящные пропорции.

В разные годы жизнь дома напоминала пёстрый ярмарок городских эпох.

Здесь работали мебельные лавки, продавал велосипеды Цорн, открывалось отделение Резинотреста, позже — фабрики индивидуального пошива «Молодая гвардия» и «Березка». Этот адрес долго оставался ремесленной и торговой точкой города — местом, где работа пахла деревом, маслами, резиной и тканью.

Сегодня здесь тихие жилые квартиры, магазин «Кардинал» и кофейня «Фаундейшн», где город делает паузу на утренний кофе. Но дом продолжает смотреть на улицу так же, как сто лет назад — внимательно, чуть иронично, по-одесски спокойно.

И теперь его двери снова достойны этого взгляда.

Адрес: ул. Святослава Караванского, 19 (Жуковского).

Фото авторки

