Ключевые моменты:

Ежемесячная адресная помощь предоставляется ветеранам войны и их семьям в рамках городской ветеранской политики.

На 26-м заседании Координационного совета рассмотрели 164 обращения от ветеранов и семей погибших или пропавших без вести.

Установлены ежемесячные и единовременные выплаты.

Кто может получить адресную помощь

На 26-м заседании Координационного совета рассмотрели 164 обращения ветеранов, членов семей погибших и лиц, пропавших без вести во время боевых действий. В результате были приняты решения о выплатах:

15 лицам с инвалидностью I-II групп из-за ранения или контузии выплачивают по 3000 гривен ежемесячно.

11 лицам II группы с инвалидностью от заболевания — по 2000 гривен ежемесячно.

10 лицам III группы по инвалидности вследствие ранения — по 2000 гривен ежемесячно.

12 членам семей погибших ветеранов — по 3000 гривен ежемесячно.

31 ребенку, чьи родители получили инвалидность или погибли на войне — по 4000 гривен единовременно.

4 родителям погибших ко Дню памяти — по 10000 гривен.

9 детям погибших Защитников и Защитниц Украины и детям пропавших без вести военнослужащих по случаю Дня знаний, которые идут в учреждения общего среднего образования — по 10000 гривен единовременно.

14 семьям погибших ветеранов войны на оплату жилищно-коммунальных услуг единовременно.

Стоит отметить, что также предоставляется единовременная помощь для 20 ветеранов и 9 членов семей погибших военных на общую сумму 372 100 гривен. Средства предоставляются для решения социально-бытовых вопросов.

Кроме этого, 28 детей из семей ветеранов, имеющих инвалидность или погибших, получают помощь на приобретение хлебобулочных изделий, образовательные нужды и оплату жилищно-коммунальных услуг. На это предусмотрено по 1500 гривен на каждого ребенка.

Все эти мероприятия финансируются за счет средств бюджета Одесской городской территориальной общины в рамках городской программы «Ветеран Одессы» на 2024–2028 годы.

