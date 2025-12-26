Ключевые моменты:

Атаки на Одессу и взрывы в Измаиле.

Вечерние взрывы в Киевской области и вблизи Ковеля Волыни.

Покровское направление: возросла активность россиян у Новопавловки.

Утраты РФ.

Очередная атака на Одесскую область

Враг воктре атакует Одесскую область. В частности, ночью 26 декабря в Измаиле и Одессе зафиксированы взрывы из-за атак российских беспилотников. В Измаиле тревогу объявили в 23:54 25 декабря, первые мощные взрывы раздались в 00:28, в Одессе — в 01:23.

Добавим, что вечером 25 декабря были слышны взрывы в Киевской области. Кроме этого обстрелы врага были вблизи Ковеля на Волыни.

На Покровском направлении усилилась активность россиян

На Покровском направлении в Днепропетровской области активность русских войск в сторону Новопавловки выросла в разы. По его словам украинского военного Станислава Бунятова, враг сосредотачивает живую силу в Филиаловском лесу для подготовки к штурмам.

Добавим, что на интерактивных картах ресурса DeepState серая зона уже распространилась в Новопавловку. Также ощутимо отмечает увеличение количества FPV-дронов, которые россияне применяют для ударов по укрытиям ВСУ, и беспилотников-ждунов с засадами на маршрутах ротаций и поставки боеприпасов украинских подразделений.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил российские штурмы в районе Филиала и в направлении Новопавловки. Всего в Покровском направлении зафиксировано 26 вражеских атак.

Возведение штаба ВСУ

Согласно сведению Генерального штаба ВСУ за 26 декабря 2025 года, украинские военные за сутки уничтожили еще 840 российских окупантов. Общие боевые потери личного состава врага на 1402 день полномасштабного вторжения достигли 1 202 070 человек.

Обновлены данные о потерях РФ:

личный состав – примерно 1 202 070 (+840);

танки – 11 459 (+3);

боевые бронированные машины – 23 804 (+3);

артиллерийские системы – 35509 (+74);

РСЗО – 1 579;

средства ПВО – 1264 (+1);

самолеты – 434;

вертолеты – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 334 (+537);

крылатые ракеты – 4 073;

корабли/катера – 28;

подводные лодки – 2;

автомобильная техника и автоцистерны – 71 454 (+180);

специальная техника – 4029.

Полномасштабная война в Украине длится 1402-е сутки.

