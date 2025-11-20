Ключевые моменты:

Одесский горсовет создал добровольческое формирование территориальной громады №1.

Инициатива поддержана военными и предложена ветеранам для участия.

Начат организационный процесс, условия присоединения объявят позже.

Создание нового подразделения теробороны в Одессе

Одесский городской совет официально принял решение о создании добровольческого формирования Одесской городской территориальной громады № 1.

О планах создать новое подразделение ранее сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Во время встречи с ветеранами он предложил им присоединиться к будущему формированию.

Инициативу поддержало Региональное управление Сил территориальной обороны ВСУ, отметив необходимость обновления состава ДФТГ в соответствии с текущими задачами обороны.

Решение горсовета принято в рамках действующего законодательства и направлено на усиление территориальной обороны города. Сейчас продолжается организационный процесс создания подразделения.

Условия вступления и полный алгоритм присоединения будут опубликованы позже.

Ранее исполком Одесского горсовета принял решение о ликвидации «Муниципальной варты», где работали ветераны. Инициатива связана с прекращением финансирования из городского бюджета по решению главы ГВА Сергея Лысака. Охрану административных объектов и городской инфраструктуры теперь обеспечат Национальная гвардия и полиция.

