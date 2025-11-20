Так что тыквенный сезон – это возможность пополнить организм полезными веществами, получить гастрономическое удовольствие и почувствовать единение вокруг древних простых традиционных блюд.

Готовим вместе!

Вертуты с тыквой

Ингредиенты:

Маргарин (или масло) – 250 г

Кефир или кислое молоко – 1,5–2 стакана

Яйца – 2 шт.

Сахар – 2–3 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Уксус для гашения соды

Ванильный сахар – 1 пакетик

Щепотка соли

Тыква – 1 кг уже натертой

Мука – столько, сколько возьмет тесто. Тесто должно быть мягким.

Приготовление

В растопленный маргарин вливаем кефир, добавляем соду, погасив уксусом, и все перемешиваем. От соды кефир немного поднимется. Добавляем сахар, ванильный сахар, яйца, соль – все смешиваем ложкой.

Затем всыпаем в этот раствор муку, размешиваем, пока можно, ложкой. Добавляем еще муку и месим руками. Тесто должно быть нежным, мягким. Тогда и вертуты будут сами проситься в рот.

Тыквенный фарш обязательно нужно немного отжать, чтобы уменьшить количество сока при выпечке. Сок можно выпить – он очень вкусный.

Делим тесто на 4–5 колобков (в зависимости от желаемого размера). Раскатываем, слегка подпыляя мукой. Выкладываем на пласт теста натертую тыкву, посыпаем сахаром по вкусу (ложку–две, потому что тыквы сладкие). Заворачиваем в трубочку, скрепляя края, чтобы начинка не выпадала. Если хотите придать вертуте немного красоты, то перед тем как завернуть до конца, надрежьте пласт «елочкой» и затем сверните.

Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Смазываем взбитым желтком. Выпекаем при температуре 200 градусов. Приятного аппетита!

Еще вкусные рецепты из Одесской области:

Фото автора