Что празднуют 31 января

Международный день зебры

Посвящен охране зебр и их природной среды обитания. Цель — привлечь внимание к угрозам, которые ставят под угрозу существование этих животных, в частности браконьерства и сокращения мест обитания. Также подчеркивается важность мер по сохранению дикой природы и поддержки заповедников.

Никитин день

В народных верованиях связан с прогнозами погоды и урожайности. Считалось, что погодные условия этого дня могут указывать на то, какой будет зима или весна. Также существовали приметы, связанные с хозяйственными работами и поведением животных.

День скотча

Посвящен клейкой ленте, которая стала незаменимым помощником в быту, офисе и промышленности. Этот день напоминает о важности простых, но полезных изобретений, значительно облегчающих жизнь. Отмечается разнообразие видов скотча и его применение в упаковке, ремонте и творчестве.

Всемирный день ювелира

Отмечает профессию ювелиров и их вклад в искусство изготовления украшений. Этот день посвящен тонкому мастерству, креативности и технологиям, которые используются в создании драгоценностей. Также обращается внимание на развитие ювелирного дела и современные тенденции в дизайне.

Именины 31 января

Какие сегодня именины: Виктор, Иван, Илья, Никита, Виктор, Иван, Илья.

Кто из известных людей родился 31 января

1876 год — украинский ученый в области механики и теории упругости Александр Дынник;

1911 год — болгарская слепая, которой приписывают экстрасенсорные способности, мистик и травница Ванга;

1983 год — командир добровольческого батальона МВД Украины «Луганск-1», народный депутат Украины Артем Витко.

Памятные даты 31 января

1729 год — в Стамбуле издают первую напечатанную арабским шрифтом книгу — толковый словарь, который до сих пор считается одним из самых популярных;

1747 год — Уильям Бромфейлд открывает в Лондоне первую клинику по лечению венерических заболеваний — госпиталь Lock;

1865 год — Конгресс принимает Тринадцатую поправку к Конституции США, запрещающую рабство;

1893 год — в Патентном бюро США зарегистрировали торговую марку Coca-Cola;

1917 год — немецкий кайзер Вильгельм II подписывает приказ о неограниченной подводной войне против торговых путей союзников;

1941 год — создают Киевскую киностудию научно-популярных фильмов;

1943 год — командующему 6-й армии Вермахта Фридриху Паулюсу присваивают звание генерал-фельдмаршала, в тот же день он берут в плен советские войска под Сталинградом;

1946 год — вступает в силу первая конституция Югославии;

1950 год — президент США Гарри Трумэн публично объявляет о поддержке проекта разработки водородной бомбы, оружия, которое теоретически в сотни раз мощнее, чем атомные бомбы, сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки во время 2-й Мировой войны;

1958 год — осуществляют запуск первого американского искусственного спутника Земли «Эксплорер-1», который установил наличие околоземного радиационного пояса;

1961 год — США проводят запуск космической ракеты с шимпанзе на борту;

1999 год — ученые из университета Алабама (США) получают, по их мнению, неопровержимые доказательства того, что вирус СПИДа берет свое начало в Африке, происходит от шимпанзе и впервые перешел к людям около 50-ти лет назад;

2000 год — вблизи острова Анакапа происходит авиационная катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании Alaska Airlines, в которой погибает 88 человек;

2009 год — в Кении по крайней мере 113 человек погибает и более 200 человек получают ранения в результате возгорания разлитой нефти в районе города Моло;

2020 год — Великобритания выходит из Европейского Союза и Евратома.

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