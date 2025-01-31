31 января в церковном календаре — день памяти святых чудотворцев и бессребреников Кира и Иоанна.

Что это за день

Святой Кир был врачом из Александрии, который не только лечил людей бесплатно, но и поддерживал их духовно, обращая в христианство. Он считал, что исцеление души не менее важно, чем исцеление тела. Его жизнь стала примером милосердия и самопожертвования, ведь он не искал славы или богатства, а служил людям ради веры.

Святой Иоанн, бывший воин, стал учеником Кира и вместе с ним посвятил себя помощи нуждающимся. Их дружба основывалась на общем стремлении нести добро и исцеление. Во время гонений христиан при правлении императора Диоклетиана они были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам. Однако, даже перед угрозой смерти, они не отреклись от своей веры и приняли мученическую смерть. Их пример самоотверженности и духовной силы вдохновляет верующих и сегодня.

Что нельзя делать 31 января

Семейным парам запрещается ссориться — ссора затянется надолго.

После захода солнца не выбрасывайте мусор.

Дом нельзя оставлять в этот день пустым.

Народные приметы 31 января

смотрели, какой сегодня день: дрова плохо горят — к теплой погоде;

вороны кричат очень громко — начнется метель;

в печи нет тяги — ждите сырой погоды;

вокруг луны видны круги — к урожайному году.

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