Що святкують 31 січня
Міжнародний день зебри
Присвячений охороні зебр і їхнього природного середовища. Мета – привернути увагу до загроз, які ставлять під загрозу існування цих тварин, зокрема браконьєрства та скорочення місць проживання. Також підкреслюється важливість заходів щодо збереження дикої природи та підтримки заповідників.
Микитин день
У народних віруваннях пов’язаний із прогнозами погоди та врожайності. Вважалося, що погодні умови цього дня можуть вказувати на те, якою буде зима чи весна. Також існували прикмети, пов’язані з господарськими роботами та поведінкою тварин.
День скотча
Присвячений клейкій стрічці, яка стала незамінним помічником у побуті, офісі та промисловості. Цей день нагадує про важливість простих, але корисних винаходів, що значно полегшують життя. Відзначається різноманітність видів скотча та його застосування в пакуванні, ремонті та творчості.
Всесвітній день ювеліра
Відзначає професію ювелірів та їхній внесок у мистецтво виготовлення прикрас. Цей день присвячений тонкій майстерності, креативності та технологіям, які використовуються у створенні коштовностей. Також звертається увага на розвиток ювелірної справи та сучасні тенденції в дизайні.
Іменини 31 січня
Які сьогодні іменини: Віктор, Іван, Ілля, Микита.
Хто з відомих людей народився 31 січня
- 1876 рік — український вчений у галузі механіки та теорії пружності Олександр Динник;
- 1911 рік — болгарська сліпа, якій приписують екстрасенсорні здібності, містикиня і травниця Ванга;
- 1983 рік — командир добровольчого батальйону МВС України “Луганськ-1”, народний депутат України Артем Вітко.
Пам’ятні дати 31 січня
- 1729 рік — у Стамбулі видають першу надруковану арабським шрифтом книжку — тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших;
- 1747 рік — Вільям Бромфейлд відкриває у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань — госпіталь Lock;
- 1865 рік — Конгрес ухвалює Тринадцяту поправку до Конституції США, що забороняє рабство;
- 1893 рік — у Патентному бюро США зареєстрували торгову марку Coca-Cola;
- 1917 рік — німецький кайзер Вільгельм II підписує наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників;
- 1941 рік — створюють Київську кіностудію науково-популярних фільмів;
- 1943 рік — командувачу 6-ї армії Вермахту Фрідріху Паулюсу присвоюють звання генерал-фельдмаршала, того ж дня він беруть в полон радянські війська під Сталінградом;
- 1946 рік — набирає чинності перша конституція Югославії;
- 1950 рік — президент США Гаррі Трумен публічно оголошує про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни;
- 1958 рік — здійснюють запуск першого американського штучного супутника Землі “Експлорер-1”, котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу;
- 1961 рік — США проводять запуск космічної ракети з шимпанзе на борту;
- 1999 рік — науковці з університету Алабама (США) отримують, на їхню думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому;
- 2000 рік — поблизу острова Анакапа стається авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій гине 88 осіб;
- 2009 рік — у Кенії принаймні 113 людей гине й понад 200 осіб отримують поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло;
- 2020 рік — Велика Британія виходить з Європейського Союзу та Євратому.
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