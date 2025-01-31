Що святкують 31 січня

Міжнародний день зебри

Присвячений охороні зебр і їхнього природного середовища. Мета – привернути увагу до загроз, які ставлять під загрозу існування цих тварин, зокрема браконьєрства та скорочення місць проживання. Також підкреслюється важливість заходів щодо збереження дикої природи та підтримки заповідників.

Микитин день

У народних віруваннях пов’язаний із прогнозами погоди та врожайності. Вважалося, що погодні умови цього дня можуть вказувати на те, якою буде зима чи весна. Також існували прикмети, пов’язані з господарськими роботами та поведінкою тварин.

День скотча

Присвячений клейкій стрічці, яка стала незамінним помічником у побуті, офісі та промисловості. Цей день нагадує про важливість простих, але корисних винаходів, що значно полегшують життя. Відзначається різноманітність видів скотча та його застосування в пакуванні, ремонті та творчості.

Всесвітній день ювеліра

Відзначає професію ювелірів та їхній внесок у мистецтво виготовлення прикрас. Цей день присвячений тонкій майстерності, креативності та технологіям, які використовуються у створенні коштовностей. Також звертається увага на розвиток ювелірної справи та сучасні тенденції в дизайні.

Іменини 31 січня

Які сьогодні іменини: Віктор, Іван, Ілля, Микита.

Хто з відомих людей народився 31 січня

1876 рік — український вчений у галузі механіки та теорії пружності Олександр Динник;

1911 рік — болгарська сліпа, якій приписують екстрасенсорні здібності, містикиня і травниця Ванга;

1983 рік — командир добровольчого батальйону МВС України “Луганськ-1”, народний депутат України Артем Вітко.

Пам’ятні дати 31 січня

1729 рік — у Стамбулі видають першу надруковану арабським шрифтом книжку — тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших;

1747 рік — Вільям Бромфейлд відкриває у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань — госпіталь Lock;

1865 рік — Конгрес ухвалює Тринадцяту поправку до Конституції США, що забороняє рабство;

1893 рік — у Патентному бюро США зареєстрували торгову марку Coca-Cola;

1917 рік — німецький кайзер Вільгельм II підписує наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників;

1941 рік — створюють Київську кіностудію науково-популярних фільмів;

1943 рік — командувачу 6-ї армії Вермахту Фрідріху Паулюсу присвоюють звання генерал-фельдмаршала, того ж дня він беруть в полон радянські війська під Сталінградом;

1946 рік — набирає чинності перша конституція Югославії;

1950 рік — президент США Гаррі Трумен публічно оголошує про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни;

1958 рік — здійснюють запуск першого американського штучного супутника Землі “Експлорер-1”, котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу;

1961 рік — США проводять запуск космічної ракети з шимпанзе на борту;

1999 рік — науковці з університету Алабама (США) отримують, на їхню думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому;

2000 рік — поблизу острова Анакапа стається авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій гине 88 осіб;

2009 рік — у Кенії принаймні 113 людей гине й понад 200 осіб отримують поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло;

2020 рік — Велика Британія виходить з Європейського Союзу та Євратому.

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