Ключевые моменты:

Как принималась Конституция Украины;

Что закрепила Конституция;

Значение Конституции сегодня;

Как отмечают День Конституции.

Как принималась Конституция Украины

После провозглашения независимости в 1991 году Украина продолжала жить по Конституции Украинской ССР с временными изменениями. В течение нескольких лет шла активная работа над созданием собственного Основного закона, соответствующего новым реалиям – независимому, демократическому государству.

Решающая сессия Верховной Рады началась 27 июня 1996 года. Дебаты были острыми, обсуждение затянулось на всю ночь. Голосование состоялось утром 28 июня – «за» проголосовали 315 народных депутатов. Так Украина получила первую Конституцию в своей новейшей истории.

Принятие Конституции стало не просто юридическим актом, а символом зрелости украинской государственности. Документ утвердил: Украина – суверенное, независимое, унитарное и демократическое государство, а источником власти является народ.

Что закрепила Конституция

Основной закон:

определил форму правления – парламентско-президентскую республику;

установил принцип разделения властей: законодательную, исполнительную и судебную;

гарантировал права и свободы человека и гражданина;

закрепил территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины;

определил статус украинского языка как единственного государственного.

Впервые День Конституции был отмечен уже в 1997 году. Он является единственным официальным государственным праздником, зафиксированным в самой Конституции – в статье 161.

Значение Конституции сегодня

В условиях полномасштабной войны значение Конституции Украины приобретает особую силу. Это не просто правовой документ – это основа борьбы за независимость, права человека и европейское будущее нашей страны. Основной закон продолжает быть ориентиром в вопросах правосудия, прав и свобод, принципов государственного управления.

Президент, правительство и Верховная Рада в своих сегодняшних заявлениях подчеркивают: Конституция – это не только юридический текст, но и символ национального единства, устойчивости и непоколебимости в борьбе за свободу.

Как отмечают День Конституции

Несмотря на военное положение, в ряде городов проходят патриотические мероприятия, флешмобы, тематические лекции, онлайн-акции, просветительские кампании. В учебных заведениях, на медиа-платформах и в учреждениях культуры напоминают о значении Конституции и ее роли в жизни каждого гражданина.

День Конституции – это не только повод вспомнить о правах, но и напоминание о нашей ответственности за страну, ее демократическое развитие и будущее.

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