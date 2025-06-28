Ключевые моменты:
- Как принималась Конституция Украины;
- Что закрепила Конституция;
- Значение Конституции сегодня;
- Как отмечают День Конституции.
Как принималась Конституция Украины
После провозглашения независимости в 1991 году Украина продолжала жить по Конституции Украинской ССР с временными изменениями. В течение нескольких лет шла активная работа над созданием собственного Основного закона, соответствующего новым реалиям – независимому, демократическому государству.
Решающая сессия Верховной Рады началась 27 июня 1996 года. Дебаты были острыми, обсуждение затянулось на всю ночь. Голосование состоялось утром 28 июня – «за» проголосовали 315 народных депутатов. Так Украина получила первую Конституцию в своей новейшей истории.
Принятие Конституции стало не просто юридическим актом, а символом зрелости украинской государственности. Документ утвердил: Украина – суверенное, независимое, унитарное и демократическое государство, а источником власти является народ.
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Что закрепила Конституция
Основной закон:
- определил форму правления – парламентско-президентскую республику;
- установил принцип разделения властей: законодательную, исполнительную и судебную;
- гарантировал права и свободы человека и гражданина;
- закрепил территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины;
- определил статус украинского языка как единственного государственного.
Впервые День Конституции был отмечен уже в 1997 году. Он является единственным официальным государственным праздником, зафиксированным в самой Конституции – в статье 161.
Значение Конституции сегодня
В условиях полномасштабной войны значение Конституции Украины приобретает особую силу. Это не просто правовой документ – это основа борьбы за независимость, права человека и европейское будущее нашей страны. Основной закон продолжает быть ориентиром в вопросах правосудия, прав и свобод, принципов государственного управления.
Президент, правительство и Верховная Рада в своих сегодняшних заявлениях подчеркивают: Конституция – это не только юридический текст, но и символ национального единства, устойчивости и непоколебимости в борьбе за свободу.
Как отмечают День Конституции
Несмотря на военное положение, в ряде городов проходят патриотические мероприятия, флешмобы, тематические лекции, онлайн-акции, просветительские кампании. В учебных заведениях, на медиа-платформах и в учреждениях культуры напоминают о значении Конституции и ее роли в жизни каждого гражданина.
День Конституции – это не только повод вспомнить о правах, но и напоминание о нашей ответственности за страну, ее демократическое развитие и будущее.
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