Итак, ловите для бодрости духа утреннюю порцию одесских анекдотов. И сегодня мы поищем ответ на один животрепещущий вопрос, а также узнаем, что такое любвиметр и как Сёма в театр ходил:

– Что для вас важнее – любовь или деньги?

– Любовь, конечно!

– А что вы любите?

– Деньги…

***

– Сарочка, ну как же я могу измерить свою любовь к тебе?

– Любвиметром!

– А что это?

– Ну, это как напряжометр, но только для любви

– Кошельком, что ли?

– Да, но можно и картой!

– Ты что такая меркантильная?

– Нет, я просто хочу, что бы удовольствие было взаимным!

***

– Сёма, я слышал, вы были вчера в театре?

– Ну.

– И вам там понравилось?

– Ну… Больше всего мне понравилось, когда в конце раздавали пальто. Я взял себе три.

Хотите больше анекдотов?