Итак, ловите для бодрости духа утреннюю порцию одесских анекдотов. И сегодня мы поищем ответ на один животрепещущий вопрос, а также узнаем, что такое любвиметр и как Сёма в театр ходил:
– Что для вас важнее – любовь или деньги?
– Любовь, конечно!
– А что вы любите?
– Деньги…
***
– Сарочка, ну как же я могу измерить свою любовь к тебе?
– Любвиметром!
– А что это?
– Ну, это как напряжометр, но только для любви
– Кошельком, что ли?
– Да, но можно и картой!
– Ты что такая меркантильная?
– Нет, я просто хочу, что бы удовольствие было взаимным!
***
– Сёма, я слышал, вы были вчера в театре?
– Ну.
– И вам там понравилось?
– Ну… Больше всего мне понравилось, когда в конце раздавали пальто. Я взял себе три.
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