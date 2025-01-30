Надежда Выхватенко из села Маловасильевка Любашевской громады на днях, пройдясь по заповедным грибным местам Троицкого леса, под толстым ковром опавших листьев нашла лишь несколько маслят. Она рассказала, что свой грибной сезон завершила в середине декабря, но если такая аномально теплая погода продержится дольше, то, возможно, и грибочки полезут!

Женщину, которая имеет шестерых детей и семерых внуков, к грибному делу приучила ее свекровь Людмила еще двадцать лет назад, когда молодожены переехали в село. Также она научила мариновать грибочки. Часть произведенной продукции Надежда продает, ведь для большой семьи это значительный доход в семейный бюджет — ее муж умер молодым, а в селе трудно найти работу.

Ни одно семейное торжество Выхватенко не обходится без вкусных, собственноручно собранных в экологически чистом месте и приготовленных по семейному рецепту маринованных грибочков. Они нравятся и зятю Надежды, который защищает Родину и охотно привозит побратимам тещину вкуснятину.

Еще на тему: Рыбные консервы из кодымской рыбки поехали из Познанки к фронтовикам

Всем желающим, кто хочет маринованных грибочков, хозяйка Надежда Выхватенко предлагает свой классический рецепт.

Рецепт маринованных грибов от Надежды Выхватенко

Чтобы получилось 6 поллитровых банок, нужно ведро маслят — примерно три с половиной килограмма.

Ингредиенты для маринада:

вода – 2 л;

уксус – 300 мл;

соль – 2 ст.л.;

сахар – 2 ст.л.;

черный перец горошком – 12-15 шт.;

душистый перец – 10-12 шт.;

гвоздика – 6-7 шт.;

лавровый лист – 8-9 шт.

Добавляем в воду уксус, соль и сахар. Затем кладем гвоздику, черный перец горошком и душистый, лавровый лист.

Смесь доводим до кипения. Грибы чистим и варим 10 минут. Затем промываем в холодной воде, кладем в маринад и варим еще 15 минут и консервируем.

Приятного аппетита!

Вас также заинтересует: