Ключевые моменты

24 июня — главный день почитания Иоанна Крестителя в церковном календаре.

Иоанн Предтеча — пророк, предсказавший приход Христа и крестивший Его в Иордане.

В храмах проходят всенощные, литургии и освящение воды и трав.

Праздник совпадает с Иваном Купала, что отразилось в народных обрядах.

Рождество Иоанна Крестителя: история, традиции и связь с Иваном Купала

Этот день имеет особое значение, ведь именно Иоанн предрек приход Иисуса Христа и подготовил людей к его пришествию. Его называют Предтечей, потому что он был первым, кто признал во Христе Сына Божьего. Иоанн также крестил Иисуса в водах Иордана, за что получил имя Креститель.

В церковном календаре есть несколько дней, посвященных Иоанну, но именно 24 июня (по старому стилю — 7 июля) считается его главным праздником.

Иоанн, прозванный Предтечей, родился за полгода до Христа в семье священника Захарии и праведной Елизаветы. Его жизнь была аскетичной: он жил в пустыне, питался диким мёдом и саранчой, проповедовал покаяние и духовное очищение.

Главным событием его служения стало крещение Иисуса, после чего он был заключён в тюрьму и казнен по приказу царя Ирода.

Особой традицией праздника является принесение в церковь трав, цветов и воды, как символов очищения и обновления. Многие люди отправляются в паломничества к местам, посвященным Иоанну Крестителю или названным в его честь.

Интересно, что дата праздника совпадает с дохристианским праздником Ивана Купала, связанным с солнцестоянием. Поэтому в народной традиции эти события переплелись: отсюда — венки на воде, прыжки через костры и поиски цветка папоротника.

Читайте также: Праздник Ивана Купала: о ведьмах, казаках-характерниках и тайнах Лысой горы