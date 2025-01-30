Ограничения на банковские переводы

С 1 февраля украинские банки вводят новые ограничения на карточные переводы, в том числе и на те, которые отправляются по реквизитам IBAN. Ежемесячный лимит таких транзакций будет зависеть от уровня риска клиента, который будет определять банк самостоятельно.

Для лиц с высоким уровнем риска установлен месячный предел в 50 тысяч гривен.

Клиенты со средним и низким уровнем риска смогут осуществлять переводы до 150 тысяч гривен ежемесячно, но уже с 1 июня этот порог снизится до 100 тысяч гривен.

В НБУ отмечают, что эти ограничения не будут касаться переводов между счетами одного клиента в пределах одного банка. Новые правила касаются только тех, чьи доходы не имеют документального подтверждения.

Какие документы будут доказательствами прозрачности доходов?

Речь идет о:

справках ОК-5 и ОК-7;

налоговых декларациях;

зарплатных ведомостях;

подтверждении переводов от государственных органов;

документах о доходах членов семьи или подтверждении волонтерской деятельности.

Отдельно будут контролировать ФЛП, особенно новосозданные предприятия, которым еще нет полгода. Банки будут анализировать характер, масштабы деятельности и объем финансовых сделок. Все эти изменения предусмотрены меморандумом банковской системы Украины и направлены на борьбу с нелегальными финансовыми схемами и уменьшением теневой экономики.

Штрафы за непрохождение повторного ВВК

Военнообязанные, имеющие статус «ограниченно годен к военной службе», будут оштрафованы, если не пройдут повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля. Это требование стало актуальным после отмены категорий «ограниченно годен» и «непригоден в мирное время, ограниченно годен в военное время». Чтобы пройти ВВК, необходимо получить направление в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это можно сделать либо по повестке, либо придя в центр самостоятельно. За нарушение сроков будут штрафовать от 17 000 до 25 500 гривен.

В настоящее время рассматривается возможность продления срока прохождения ВВК из-за большого количества лиц, еще не получивших вызов от ТЦК.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины согласовал постановление, изменяющее правила получения направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК) для военнообязанных и резервистов. Теперь направление можно получить онлайн через электронный кабинет в Едином государственном реестре призывников

Изменения в выплатах семьям пленных

С 1 февраля вступают в силу изменения в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Теперь зарплаты военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен, будут сохранены и переданы их семьям.

Как это работает:

Военнослужащий имеет право оставить распоряжение на случай исчезновения или плена.

Если такого документа нет, семья будет получать только половину денежного обеспечения.

Деньги распределяются между:

женой или мужем;

законными представителями несовершеннолетних детей;

детьми с инвалидностью;

родителями военнослужащего.

Половина зарплаты будет делиться равными частями между всеми указанными членами семьи. Если таких лиц нет, часть выплат может быть направлена совершеннолетним детям, родным братьям или сестрам, опекуном которых является военнослужащий.

Новый тариф на электроэнергию

Кабинет Министров принял решение о снижении стоимости электроэнергии почти в два раза. При потреблении до 2000 кВт в месяц стоимость киловатта составит 2,64 грн.

Важные моменты:

Даже при превышении лимита 2000 кВт за первые 2000 киловатт действует скидка.

Это не касается обычных электрообогревателей, а только специализированных систем.

Тариф будет действовать с февраля до конца отопительного сезона – до 30 апреля.

Обновление бронирования военнообязанных

Для предприятий, имеющих забронированных работников, важно провести перебронирование до конца февраля. Это могут сделать только критически важные предприятия, обеспечивающие потребности военных формирований, жизнедеятельности населения или экономического функционирования. В случае опоздания с перебронированием подтверждения статуса придется ждать до трех дней.

Эти изменения будут оказывать значительное влияние на повседневную жизнь украинцев. Рекомендуем заранее подготовиться к нововведениям, следить за обновлениями законодательства и своевременно выполнять требования, чтобы избежать штрафов и неудобств.

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