Где же эти ценники?
Женщина подруге:
– Вот все мне на нашем Новом нравится. Даже к ценам привыкаю. А вот никак не могу понять, где же эти ценники рядом с продуктами!
– Да не обращай внимания на это. Надо привыкнуть… Подходи и спрашивай. На Новом же продавцы любят поговорить, сама знаешь… Потому и ценники – редкость.
– Дешевые продукты здесь тоже редкость… Поэтому и не пишут ничего, чтобы людей не пугать… А ты здесь рассказываешь мне о «поговорить»…
Так что с ценами на Новом?
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 30-50 грн;
- лук – 20-30 грн;
- помидоры – 70-200 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 90-120 грн;
- огурцы – 110-130 грн;
- сладкий перец – 70-150 грн;
- баклажаны – 80-120 грн;
- капуста – 35-60 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- чеснок – 140-170 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 15 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 35-50 грн;
- лимоны – 70-100 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- гранаты – 90-120 грн;
- виноград – 90-150 грн;
- груши – 50-90 грн;
- грейпфруты – 60-90 грн;
- апельсины – 80-120;
- мандарины – 80-120.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 45-90 грн;
- брынза – 200-270;
- творог – 100-160.
О ценах на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- Задняя часть – 200-220;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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