На Новом рынке в январе

Где же эти ценники?

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Женщина подруге:

– Вот все мне на нашем Новом нравится. Даже к ценам привыкаю. А вот никак не могу понять, где же эти ценники рядом с продуктами!

– Да не обращай внимания на это. Надо привыкнуть… Подходи и спрашивай. На Новом же продавцы любят поговорить, сама знаешь… Потому и ценники – редкость.

– Дешевые продукты здесь тоже редкость… Поэтому и не пишут ничего, чтобы людей не пугать… А ты здесь рассказываешь мне о «поговорить»…

Так что с ценами на Новом?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

  • картофель – 30-50 грн;
  • лук – 20-30 грн;
  • помидоры – 70-200 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 90-120 грн;
  • огурцы – 110-130 грн;
  • сладкий перец – 70-150 грн;
  • баклажаны – 80-120 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • чеснок – 140-170 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15 грн.
На Новом рынке в январе, мешки с картошкой
На Новом рынке в январе, овощи
На Новом рынке в январе, еще овощи
На Новом рынке в январе, покупвтели

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

  • яблоки – 35-50 грн;
  • лимоны – 70-100 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • виноград – 90-150 грн;
  • груши – 50-90 грн;
  • грейпфруты – 60-90 грн;
  • апельсины – 80-120;
  • мандарины – 80-120.
На Новом рынке в январе, фрукты
На Новом рынке в январе, тыква
На Новом рынке в январе, зелень
На Новом рынке в январе, цены на картошку
Сколько стоит картошка в Одессе

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 45-90 грн;
  • брынза – 200-270;
  • творог – 100-160.
На Новом рынке в январе, яйца
На Новом рынке в январе, молочка
На Новом рынке в январе, мясо

О ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • Задняя часть – 200-220;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

  • карп – 90-140;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Новом рынке в конце года: «Сделайте себе вкусно!»

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