Ключевые моменты:

В селе Чернече на Одесчине прошел день памяти Дмитрия Мальованого («Промінь»);

«Промінь» погиб от вражеского удара дроном под Покровском в апреле 2024 года;

Героя почтили на площади перед старостатом в селе Чернече минутой молчания, митингом и возложением цветов.

Дмитрий родился 1 августа 1984 года в городе Первомайск Николаевской области. Вместе с родителями переехал в село Шпикареве, где пошел в школу. Окончил обучение в Зеленогорской школе. Последнее время жил в селе Чернече.

До войны Дмитрий работал с иностранными компаниями в IT-сфере. Ему удалось реализовать множество совместных и авторских проектов. Будучи творческой личностью, Дмитрий занимался хореографией, художественным искусством, был выпускником одного из известных американских университетов по музыковедению. У него было множество увлечений и интересов, также он любил искусство во всех его проявлениях. Самостоятельно изучил и свободно владел английским. Был справедливым и порядочным, любил Украину, что и повлияло на его решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.

В апреле 2024 года добровольно пошёл на фронт. Службу проходил на должности снайпера взвода снайперов в батальоне «Волки Да Винчи» 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Имел позывной «Промінь».

Дмитрий Мальованый погиб от вражеского удара дроном под Покровском Донецкой области, мужественно выполняя свой воинский долг.

– Это годовщина скорби и горькой разлуки. Мы склоняем низко головы перед памятью нашего героя. Наша громада потеряла троих своих защитников в этой жестокой войне. Светлая память всем героям. Земной поклон родителям. Мы разделяем вашу боль и печаль, – сказала, в частности, староста села Светлана Белоус (см. верхнее фото).

Герой похоронен 29 сентября 2024 года на кладбище села Чернече.

Громада почтила память своего односельчанина минутой молчания и митингом, а на его могилу возложили цветы.

