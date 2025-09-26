Ключевые моменты:
- В Одессе 27 сентября переменная облачность, без осадков; ветер 7-12 м/с, температура днем 16-18°C;
- В области температура ночью 6-11°C, днем 14-19°C; видимость на дорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 27 сентября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-11, а днем – 16-18 градусов тепла.
Температура морской воды 18-19 градусов.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 сентября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11 градусов тепла, местами она опустится до 3 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 14-19 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, завтра, 27 сентября, город Измаил в Одесской области отмечает юбилей – 435 лет со дня основания. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная праздничная программа.
Фото Марии Котовой