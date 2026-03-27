Ключевые моменты:

Чиновницу задержали при получении 95 000 гривен прямо в служебном кабинете.

Взятка предназначалась за помощь в аренде участка под автозаправочную станцию.

Обвинительный акт уже направлен в суд, подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело о взятке в сельсовете: подробности расследования

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении председателя сельского совета в Белгород-Днестровском районе, которую обвиняют в коррупции. По данным полиции и прокуратуры, дело уже передано в суд.

Следствие установило, что в январе 2026 года чиновницу задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 95 тысяч гривен. Деньги ей передала директор предприятия прямо в помещении сельского совета — в рабочем кабинете.

Как выяснили правоохранители, предпринимательница планировала арендовать земельный участок коммунальной собственности площадью 0,04 гектара для размещения автозаправочной станции. За вознаграждение глава сельсовета пообещала помочь с оформлением участка, в том числе обеспечить прохождение вопроса через профильную комиссию и вынесение его на рассмотрение сессии.

После завершения расследования обвинительный акт по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины направили в суд. По ходатайству следствия подозреваемую отстранили от должности и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме того, суд наложил арест на имущество фигурантки, включая земельный участок. В случае доказательства вины женщине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности до трёх лет и конфискацией имущества.

Ранее в Одесской области правоохранители задержали депутата одного из городских советов. Будучи председателем земельной комиссии, она требовала крупную сумму за содействие в аренде сельхозугодий.

