Ключевые моменты:

Митинг на Французском бульваре против незаконного разрушения здания бывшего завода шампанских вин XIX века.

Участники требуют сохранить памятку как часть культурного наследия Одессы.

Предложение превратить комплекс в культурно-туристическую локацию вместо жилой застройки.

Требования: расторгнуть договор аренды земли, вернуть участок громаде, восстановить здание за счет застройщика.

Готовы митинговать пока памятку не спасут

В Одессе активисты и жители провели митинг против демонтажа исторического здания бывшего завода шампанских вин на Французском бульваре со ссылкой на издание Новости.LIVE. В целом, участники акции протестовали против разрушения памятника архитектуры, требуя от власти и президента ее сохранения как части культурного наследия Одессы.

Активисты заявляли, что существует угроза потери уникального комплекса XIX века, который мог бы стать простором для туризма, событий и отдыха. Организатор Юлия Гайворонская призвала превратить объект в культурную локацию вместо застройки, подчеркивая ответственность инвесторов.

Также митингующие настаивают на расторжении договора аренды земли, возвращении участка громаде и восстановлении поврежденного здания за счет застройщика. Среди требований были соблюдение прозрачных правил застройки с обязательными общественными слушаниями, особенно в условиях войны, когда сохранение истории является приоритетом.

Напомним, вечером 23 марта на территории винзавода №1 появилась тяжелая техника для демонтажа части здания 1895 года, имеющая статус памятки местного значения. Работы сочли незаконными из-за отсутствия разрешений, а объект находится в частной собственности с арендой земли до 2039 года.

Спустя всего несколько дней ситуацию прокомментировал председатель Одесской ОВА Олег Кипер. После того как на территории объекта выполнялись несанкционированные работы, повлекшие существенные повреждения здания, специалисты отдела охраны культурного наследия ОВА оперативно выехали для документирования нарушений.