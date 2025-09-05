Ключевые моменты:

Первый взнос в Одессе по программе «єОселя» один из самых высоких среди южных городов страны, но дешевле, чем во Львове или Ужгороде.

Самый низкий первый взнос на данный момент в Кропивницком.

Цифры и другие города

Минимальный первый взнос для первичного рынка жилья в Одессе стартует примерно от 329 тысяч гривен. Для сравнения, в соседнем Николаеве взнос начинается с 336 тысяч гривен, в то время как в Запорожье он составляет около 189 тысяч гривен. В других регионах центральной Украины, таких как Кропивницкий, минимальные взносы еще ниже — от 128 тысяч гривен.

Одесса находится в группе городов с более высокими порогами для входа в программу, что объясняется особенностями местного рынка жилья и экономическими факторами. Несмотря на это, условия программы «єОселя» в городе остаются конкурентоспособными по сравнению с западными регионами, где цены на жилье традиционно выше.

