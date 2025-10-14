Ключевые моменты:

Аренда жилья в Одессе выросла больше всего в Украине. За первые шесть месяцев 2025 года стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 50%, двухкомнатных — на 37%.

Средняя цена аренды — выше, чем в других южных городах. Однушка в Одессе обходится в среднем в 12 тыс. грн, в то время как в Николаеве — 6 тыс. грн.

Рынок продажи жилья тоже растёт. Средняя цена однокомнатной квартиры в Одессе — около $44,6 тыс., что в два раза выше, чем в Николаеве.

Резкий рост цен на аренду жилья в Одессе

Одесса показала самый высокий рост цен на аренду жилья среди всех украинских городов. Об этом говорится в свежем отчёте агентства недвижимости ЛУН.

Согласно данным аналитиков, аренда однокомнатной квартиры в Одессе за первое полугодие 2025 года подорожала на 50% и в среднем сейчас составляет 12 000 гривен в месяц. Для сравнения, в соседнем Николаеве аренда обойдётся в 6 000 гривен. Также резкий рост зафиксирован в Виннице (+36%), Кропивницком (+23%) и Черкассах (+20%).

Аналогичная ситуация наблюдается и с двухкомнатными квартирами. В Одессе аренда таких квартир выросла на 37% и теперь в среднем составляет 15 500 гривен в месяц. Для сравнения: во Львове рост — 33%, в Ужгороде и Виннице — по 20%.

Интересно, что трёхкомнатные квартиры в Одессе подорожали не так сильно — всего на 4%, и аренда составляет около 20 800 гривен в месяц.

Цены на покупку квартир в Одессе тоже идут вверх

Помимо аренды, растут и цены на покупку недвижимости.

Однокомнатные квартиры в Одессе за полгода подорожали на 13%, и их средняя стоимость сейчас составляет 44 600 долларов США. Это один из самых высоких показателей в стране.

На втором месте по динамике роста — Тернополь (также +13%), далее идут Ровно (+9%) и Черновцы (+8%). В Николаеве, к слову, за полгода цена на однушки не изменилась — в среднем это 20 000 долларов.

Двухкомнатные квартиры в Одессе прибавили в цене 10%, уступив в темпах роста Тернополю и Черновцам. Зато по средней стоимости Одесса уверенно держит лидерство — 65 000 долларов, против 61 500 в Тернополе.

Трёхкомнатные квартиры в Одессе подорожали не так значительно — на 8%, что всё же выше, чем в Николаеве (+4%).