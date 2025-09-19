В Раздельнянской больнице провели эксплантацию сердца и почек от посмертного донора.

Ключевые моменты:

  • В Раздельнянской больнице провели эксплантацию сердца и почек от посмертного донора;
  • Донором стал 55-летний мужчина, умерший от тяжелого инсульта и кровоизлияния;
  • Полученные органы помогут спасти жизни тяжелобольных пациентов.

Как сообщили в Одесской ОВА, донором стал 55-летний мужчина, у которого диагностировали смерть из-за тяжелого нарушения мозгового кровообращения и массивного кровоизлияния.

Врачи из Одессы, Киева и Винницы провели эксплантацию сердца и почек от посмертного донора

Благодаря мужественному решению его семьи врачи получили шанс спасти жизнь тяжелобольных пациентов.

«Даже в самые трагические моменты появляется надежда… Искреннее благодарность всем, кто стал частью этой светлой миссии!», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее одесские медики впервые в мире провели уникальную операцию – в сердце шестимесячного малыша имплантировали специальный электрод, чтобы обеспечить правильную работу его сердечной мышцы.

