Ключевые моменты

20 сентября прогнозируется нормальная магнитосфера, без ощутимых волнений и бурь.

В субботу, 20 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается.В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Такие вспышки существенно не влияют на Землю

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, сообщает Магнитные волнения могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Поэтому следует следить за актуальными данными, которые обновляются каждые три часа.

Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами:

Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;

Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;

Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.

Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;

Следите за артериальным давлением.

