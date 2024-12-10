13-летний подросток из Одесской области стал посмертным донором и спас 5 человек

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на киевский Институт сердца Минздрава Украины.

По информации медиков, подросток скончался от кровоизлияния в мозг, и его родители дали согласие на трансплантацию его органов.

6 декабря в Иеституте сердца провели пересадку сердца мальчика 8-летнему Тихону с Днепропетровщины. Еще четыре органа подростка спасли жизни четырех человек в других больницах.

Ранее в Институте сердца медики провели успешную трансплантацию донорского сердца 16-летнему спортсмену из Одесской области.

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