Что бесплатно назначит семейный врач

— В рамках Программы медицинских гарантий НСЗУ кардиологическим больным гарантированы бесплатные обследования и процедуры как на первичном, так и вторичном уровне, — отмечает Денис Черный.

На первичном уровне — у семейного врача, терапевта — можно получить:

измерение артериального давления;

оценку сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE — методом, помогающим определить вероятность развития болезни и выбрать наиболее подходящее лечение и профилактику;

электрокардиограмму;

анализ крови на общий холестерин;

быстрый тест на тропонин — группы белков, которые регулируют сокращение сердечной мышцы (миокарда), необходим при подозрении инфаркта;

измерение окружности талии — важный показатель здоровья сердечно-сосудистой системы, поскольку избыточное количество жира в области живота увеличивает риск развития сердечных заболеваний;

консультации для изменения образа жизни;

направление к кардиологу или на дополнительные обследования — ультразвуковое исследование (УЗИ).

По направлению врача-кардиолога бесплатно можно получить:

УЗИ сердца;

холтер-мониторинг — метод, который позволяет непрерывно записывать электрическую активность сердца в течение 24 часов или более;

компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) — при необходимости диагностики;

предоперационные или комплексные исследования.

Сколько ждать бесплатной диагностики?

Глава Южного межрегионального департамента НСЗУ

В период острого инфаркта миокарда или инсульта пациенту должны быть бесплатно предоставлены:

ангиография — рентгенологическое исследование сосудов;

КТ и МРТ;

стентирование, тромболитическая терапия;

круглосуточное мониторирование в реанимации;

медицинская реабилитация;

лекарства и расходные материалы — по госзакупкам;

питание в стационаре.

А также:

инъекции,

перевязки,

анестезия,

бронхоскопия.

Казалось бы — лечись и деньги экономь. Вот только с бесплатными услугами не все так гладко.

Например, очередь на бесплатную КТ может затянуться на месяцы. Такую услугу предоставляют лишь три городские больницы.

Сделать бесплатно МРТ — и вовсе практически нереально. На сегодня в нашем городе проводят ее только в Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре. Поэтому ждать своей очереди можно по полгода. В результате — одесситу Владимиру, который пережил уже два инфаркта, пришлось делать МРТ в частном диагностическом центре. А цены там стартуют от 2000 гривен.

О бесплатном стентировании: что обещают и как на самом деле

— Если в больницу пациента привезла «скорая» в неотложном состоянии, лечение должно быть полностью бесплатным — включая экстренную госпитализацию и дальнейшие необходимые обследования и лечение в стационаре, — утверждает Денис Черный.

В таких случаях направление от семейного врача или декларация с ним не нужны.

— Когда я попал в кардиологию по неотложной помощи, все анализы, обследования, питание не стоили ничего, — рассказывает Владимир. — Мне сразу предложили бесплатно сделать стентирование. Это было еще до войны. Но после второго инфаркта за стентирование надо было уже платить — стентов на тот момент не было. Или ждать, пока они появятся. Поскольку нужно было срочно, жена договорилась о материальной помощи на работе.

По словам Дениса Черного, стентирование пациентам с острым инфарктом миокарда делают в больницах, которые входят в реперфузионную сеть — национальный стандарт лечения острых коронарных синдромов (ОКС).

— Они работают 24/7 и имеют соответствующее оборудование и ресурсы, — рассказал глава межрегиональной НСЗУ, — Пациент стентируется немедленно, чаще всего в пределах 2-12 часов с момента обращения и до конца времени критического окна лечения. Государственное финансирование покрывает все расходы: стент, ангиографию, расходные материалы, лекарства, реанимационное наблюдение, лабораторно-инструментальные обследования и питание.

Какие лекарства могут бесплатно получить «сердечники»

Сначала все лекарства в больнице Владимир получал бесплатно. Бесплатно проходил и все обследования во время реабилитации. Но со временем лекарства все-таки пришлось покупать самому. На все лечение потратил около 40 тысяч гривен.

— Пациенты, которые обращаются за медицинской помощью, могут получать некоторые лекарства бесплатно. По программе реимбурсации «Доступные лекарства» НСЗУ обеспечивает ими медицинские учреждения, — отмечает Денис Черный. — В перечень бесплатных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний они внесены под международными непатентованными названиями (МНН). То есть — общепринятыми названиями действующих веществ лекарственных средств, используемых в медицине и фармацевтике всех стран.

К ним относятся:

Амиодарон (Amiodarone)

Амлодипин (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Бисопролол (Bisoprolol)

Верапамил (Verapamil)

Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)

Дигоксин (Digoxin)

Эналаприл (Enalapril)

Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)

Карведилол (Carvedilol)

Клопидогрель (Clopidogrel)

Лозартан (Losartan)

Метопролол (Метопролол)

Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)

Симвастатин (Simvastatin)

Спиронолактон (Spironolactone)

Фуросемид (Furosemide)

Варфарин (Warfarin)

Нифедипин (Nifedipine)

Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid)

К тому же с 1 января 2025 года в пакет бесплатных также добавлены комбинированные МНН, содержащие два действующих вещества:

Лизиноприл + Гидрохлортиазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide)

Телмисартан + Амлодипин (Telmisartan + Amlodipine)

Телмисартан + Гидрохлортиазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide)

О «Доступных лекарствах»

Препараты, содержащие эти действующие вещества, могут предоставляться больным бесплатно или с частичной доплатой не только в больницах, но и в аптеках, которые присоединились к программе «Доступные лекарства», или у семейного врача. На это имеют право пациенты с диагнозами:

артериальная гипертензия,

ишемическая болезнь сердца (включая стенокардию, инфаркт),

сердечная недостаточность,

фибрилляция предсердий,

другие состояния, требующие постоянной терапии сердечными препаратами.

Правда, есть одно условие — выбранные лекарства должны быть самыми дешевыми фирменными препаратами в этой аптеке.

— После больницы моя врач выписала мне препараты. Сказала, что в аптеке получу все это бесплатно. Но тогда бесплатно я смог получить только «верошпирон». Вместо других лекарств предложили со скидкой их отечественные заменители, — рассказывает Владимир. — Однако мой замечательный врач предупредила — никогда не пытайтесь взять аналоги лекарств, которые я выписала, дешевле или бесплатно. Что туда «насыпают» — неизвестно. Если вам будут предлагать бесплатно какие-то заменители, идите в другую аптеку. Поэтому в результате «бисопролол», «ливостор», «атерокард», «полокард» пришлось покупать.

Что делать, если требуют деньги

— Периодически я прохожу обследование у кардиолога. И сейчас бесплатными могут быть разве что анализы крови и мочи. Даже когда приходишь делать кардиограмму, говорят: дайте, сколько можете, — не скрывает Владимир. — Правда, если не дашь, конечно, тоже сделают.

— Если в клинике, которая имеет договор с НСЗУ, требуют деньги за лекарства или услуги, которые должны быть бесплатными, — это нарушение закона, — отмечает Денис Черный. — Вы имеете полное право жаловаться и требовать объяснения.

Инструкция: если требуют деньги за бесплатные лекарства или услуги

Спросите об обосновании у врача или администрации: «Почему я должен платить, если клиника имеет договор с НСЗУ, и эти лекарства должны быть бесплатными?». Попросите в письменной форме объяснить, за что именно просят деньги. Не соглашайтесь платить сразу. Если вам говорят, что бесплатно — только на бумаге, — это признаки коррупции или ненадлежащего использования государственного финансирования. Соберите доказательства (фото/видео/аудио (если это безопасно, рецепты, чеки, выписки, счета, имя врача, кто требовал деньги, дата и обстоятельства. Обратитесь в НСЗУ (звоните на бесплатную, круглосуточную горячую линию — 16-77; или подайте онлайн-жалобу: форма на сайте https://nszu.gov.ua в разделе «Гражданам» → «Жалобы»; или напишите на email: [email protected]).

— Никто не имеет права требовать оплату за лекарства или процедуры, входящие в пакет бесплатной помощи, — утверждает директор межрегионального департамента НСЗУ, — Не бойтесь жаловаться, это ваше законное право. Чем больше таких жалоб, тем меньше будет злоупотреблений в будущем.

Кардиологические клиники Одессы, которые заключили с НСЗУ договор

Заключенные с НСЗУ договоры на кардиологическую помощь в Одессе имеют следующие учреждения:

КНП «ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

КНП «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №10»

КНП «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №11»

ООО «ДОМ МЕДИЦИНЫ»

ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИКАП»

ООО «КАРДИКА АСИСТАНС»

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