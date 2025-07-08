Что бесплатно назначит семейный врач
— В рамках Программы медицинских гарантий НСЗУ кардиологическим больным гарантированы бесплатные обследования и процедуры как на первичном, так и вторичном уровне, — отмечает Денис Черный.
На первичном уровне — у семейного врача, терапевта — можно получить:
- измерение артериального давления;
- оценку сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE — методом, помогающим определить вероятность развития болезни и выбрать наиболее подходящее лечение и профилактику;
- электрокардиограмму;
- анализ крови на общий холестерин;
- быстрый тест на тропонин — группы белков, которые регулируют сокращение сердечной мышцы (миокарда), необходим при подозрении инфаркта;
- измерение окружности талии — важный показатель здоровья сердечно-сосудистой системы, поскольку избыточное количество жира в области живота увеличивает риск развития сердечных заболеваний;
- консультации для изменения образа жизни;
- направление к кардиологу или на дополнительные обследования — ультразвуковое исследование (УЗИ).
По направлению врача-кардиолога бесплатно можно получить:
- УЗИ сердца;
- холтер-мониторинг — метод, который позволяет непрерывно записывать электрическую активность сердца в течение 24 часов или более;
- компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) — при необходимости диагностики;
- предоперационные или комплексные исследования.
Сколько ждать бесплатной диагностики?
В период острого инфаркта миокарда или инсульта пациенту должны быть бесплатно предоставлены:
- ангиография — рентгенологическое исследование сосудов;
- КТ и МРТ;
- стентирование, тромболитическая терапия;
- круглосуточное мониторирование в реанимации;
- медицинская реабилитация;
- лекарства и расходные материалы — по госзакупкам;
- питание в стационаре.
А также:
- инъекции,
- перевязки,
- анестезия,
- бронхоскопия.
Казалось бы — лечись и деньги экономь. Вот только с бесплатными услугами не все так гладко.
Например, очередь на бесплатную КТ может затянуться на месяцы. Такую услугу предоставляют лишь три городские больницы.
Сделать бесплатно МРТ — и вовсе практически нереально. На сегодня в нашем городе проводят ее только в Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре. Поэтому ждать своей очереди можно по полгода. В результате — одесситу Владимиру, который пережил уже два инфаркта, пришлось делать МРТ в частном диагностическом центре. А цены там стартуют от 2000 гривен.
О бесплатном стентировании: что обещают и как на самом деле
— Если в больницу пациента привезла «скорая» в неотложном состоянии, лечение должно быть полностью бесплатным — включая экстренную госпитализацию и дальнейшие необходимые обследования и лечение в стационаре, — утверждает Денис Черный.
В таких случаях направление от семейного врача или декларация с ним не нужны.
— Когда я попал в кардиологию по неотложной помощи, все анализы, обследования, питание не стоили ничего, — рассказывает Владимир. — Мне сразу предложили бесплатно сделать стентирование. Это было еще до войны. Но после второго инфаркта за стентирование надо было уже платить — стентов на тот момент не было. Или ждать, пока они появятся. Поскольку нужно было срочно, жена договорилась о материальной помощи на работе.
По словам Дениса Черного, стентирование пациентам с острым инфарктом миокарда делают в больницах, которые входят в реперфузионную сеть — национальный стандарт лечения острых коронарных синдромов (ОКС).
— Они работают 24/7 и имеют соответствующее оборудование и ресурсы, — рассказал глава межрегиональной НСЗУ, — Пациент стентируется немедленно, чаще всего в пределах 2-12 часов с момента обращения и до конца времени критического окна лечения. Государственное финансирование покрывает все расходы: стент, ангиографию, расходные материалы, лекарства, реанимационное наблюдение, лабораторно-инструментальные обследования и питание.
Какие лекарства могут бесплатно получить «сердечники»
Сначала все лекарства в больнице Владимир получал бесплатно. Бесплатно проходил и все обследования во время реабилитации. Но со временем лекарства все-таки пришлось покупать самому. На все лечение потратил около 40 тысяч гривен.
— Пациенты, которые обращаются за медицинской помощью, могут получать некоторые лекарства бесплатно. По программе реимбурсации «Доступные лекарства» НСЗУ обеспечивает ими медицинские учреждения, — отмечает Денис Черный. — В перечень бесплатных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний они внесены под международными непатентованными названиями (МНН). То есть — общепринятыми названиями действующих веществ лекарственных средств, используемых в медицине и фармацевтике всех стран.
К ним относятся:
- Амиодарон (Amiodarone)
- Амлодипин (Amlodipine)
- Атенолол (Atenolol)
- Бисопролол (Bisoprolol)
- Верапамил (Verapamil)
- Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
- Дигоксин (Digoxin)
- Эналаприл (Enalapril)
- Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
- Карведилол (Carvedilol)
- Клопидогрель (Clopidogrel)
- Лозартан (Losartan)
- Метопролол (Метопролол)
- Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
- Симвастатин (Simvastatin)
- Спиронолактон (Spironolactone)
- Фуросемид (Furosemide)
- Варфарин (Warfarin)
- Нифедипин (Nifedipine)
- Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid)
К тому же с 1 января 2025 года в пакет бесплатных также добавлены комбинированные МНН, содержащие два действующих вещества:
- Лизиноприл + Гидрохлортиазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide)
- Телмисартан + Амлодипин (Telmisartan + Amlodipine)
- Телмисартан + Гидрохлортиазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide)
О «Доступных лекарствах»
Препараты, содержащие эти действующие вещества, могут предоставляться больным бесплатно или с частичной доплатой не только в больницах, но и в аптеках, которые присоединились к программе «Доступные лекарства», или у семейного врача. На это имеют право пациенты с диагнозами:
- артериальная гипертензия,
- ишемическая болезнь сердца (включая стенокардию, инфаркт),
- сердечная недостаточность,
- фибрилляция предсердий,
- другие состояния, требующие постоянной терапии сердечными препаратами.
Правда, есть одно условие — выбранные лекарства должны быть самыми дешевыми фирменными препаратами в этой аптеке.
— После больницы моя врач выписала мне препараты. Сказала, что в аптеке получу все это бесплатно. Но тогда бесплатно я смог получить только «верошпирон». Вместо других лекарств предложили со скидкой их отечественные заменители, — рассказывает Владимир. — Однако мой замечательный врач предупредила — никогда не пытайтесь взять аналоги лекарств, которые я выписала, дешевле или бесплатно. Что туда «насыпают» — неизвестно. Если вам будут предлагать бесплатно какие-то заменители, идите в другую аптеку. Поэтому в результате «бисопролол», «ливостор», «атерокард», «полокард» пришлось покупать.
Что делать, если требуют деньги
— Периодически я прохожу обследование у кардиолога. И сейчас бесплатными могут быть разве что анализы крови и мочи. Даже когда приходишь делать кардиограмму, говорят: дайте, сколько можете, — не скрывает Владимир. — Правда, если не дашь, конечно, тоже сделают.
— Если в клинике, которая имеет договор с НСЗУ, требуют деньги за лекарства или услуги, которые должны быть бесплатными, — это нарушение закона, — отмечает Денис Черный. — Вы имеете полное право жаловаться и требовать объяснения.
Инструкция: если требуют деньги за бесплатные лекарства или услуги
- Спросите об обосновании у врача или администрации: «Почему я должен платить, если клиника имеет договор с НСЗУ, и эти лекарства должны быть бесплатными?». Попросите в письменной форме объяснить, за что именно просят деньги.
- Не соглашайтесь платить сразу. Если вам говорят, что бесплатно — только на бумаге, — это признаки коррупции или ненадлежащего использования государственного финансирования.
- Соберите доказательства (фото/видео/аудио (если это безопасно, рецепты, чеки, выписки, счета, имя врача, кто требовал деньги, дата и обстоятельства.
- Обратитесь в НСЗУ (звоните на бесплатную, круглосуточную горячую линию — 16-77; или подайте онлайн-жалобу: форма на сайте https://nszu.gov.ua в разделе «Гражданам» → «Жалобы»; или напишите на email: [email protected]).
— Никто не имеет права требовать оплату за лекарства или процедуры, входящие в пакет бесплатной помощи, — утверждает директор межрегионального департамента НСЗУ, — Не бойтесь жаловаться, это ваше законное право. Чем больше таких жалоб, тем меньше будет злоупотреблений в будущем.
Кардиологические клиники Одессы, которые заключили с НСЗУ договор
Заключенные с НСЗУ договоры на кардиологическую помощь в Одессе имеют следующие учреждения:
- КНП «ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
- КНП «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №10»
- КНП «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №11»
- ООО «ДОМ МЕДИЦИНЫ»
- ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИКАП»
- ООО «КАРДИКА АСИСТАНС»
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