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Что бесплатно назначит семейный врач

— В рамках Программы медицинских гарантий НСЗУ кардиологическим больным гарантированы бесплатные обследования и процедуры как на первичном, так и вторичном уровне, — отмечает Денис Черный.

На первичном уровне — у семейного врача, терапевта — можно получить:

  • измерение артериального давления;
  • оценку сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE — методом, помогающим определить вероятность развития болезни и выбрать наиболее подходящее лечение и профилактику;
  • электрокардиограмму;
  • анализ крови на общий холестерин;
  • быстрый тест на тропонин — группы белков, которые регулируют сокращение сердечной мышцы (миокарда), необходим при подозрении инфаркта;
  • измерение окружности талии — важный показатель здоровья сердечно-сосудистой системы, поскольку избыточное количество жира в области живота увеличивает риск развития сердечных заболеваний;
  • консультации для изменения образа жизни;
  • направление к кардиологу или на дополнительные обследования — ультразвуковое исследование (УЗИ).

По направлению врача-кардиолога бесплатно можно получить:

  • УЗИ сердца;
  • холтер-мониторинг — метод, который позволяет непрерывно записывать электрическую активность сердца в течение 24 часов или более;
  • компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) — при необходимости диагностики;
  • предоперационные или комплексные исследования.

Сколько ждать бесплатной диагностики?

Денис Черный
Глава Южного межрегионального департамента НСЗУ

В период острого инфаркта миокарда или инсульта пациенту должны быть бесплатно предоставлены:

  • ангиография — рентгенологическое исследование сосудов;
  • КТ и МРТ;
  • стентирование, тромболитическая терапия;
  • круглосуточное мониторирование в реанимации;
  • медицинская реабилитация;
  • лекарства и расходные материалы — по госзакупкам;
  • питание в стационаре.

А также:

  • инъекции,
  • перевязки,
  • анестезия,
  • бронхоскопия.

Казалось бы — лечись и деньги экономь. Вот только с бесплатными услугами не все так гладко.

Например, очередь на бесплатную КТ может затянуться на месяцы. Такую услугу предоставляют лишь три городские больницы.

Сделать бесплатно МРТ — и вовсе практически нереально. На сегодня в нашем городе проводят ее только в Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре. Поэтому ждать своей очереди можно по полгода. В результате — одесситу Владимиру, который пережил уже два инфаркта, пришлось делать МРТ в частном диагностическом центре. А цены там стартуют от 2000 гривен.

О бесплатном стентировании: что обещают и как на самом деле

— Если в больницу пациента привезла «скорая» в неотложном состоянии, лечение должно быть полностью бесплатным — включая экстренную госпитализацию и дальнейшие необходимые обследования и лечение в стационаре, — утверждает Денис Черный.

В таких случаях направление от семейного врача или декларация с ним не нужны.

— Когда я попал в кардиологию по неотложной помощи, все анализы, обследования, питание не стоили ничего, — рассказывает Владимир. — Мне сразу предложили бесплатно сделать стентирование. Это было еще до войны. Но после второго инфаркта за стентирование надо было уже платить — стентов на тот момент не было. Или ждать, пока они появятся. Поскольку нужно было срочно, жена договорилась о материальной помощи на работе.

По словам Дениса Черного, стентирование пациентам с острым инфарктом миокарда делают в больницах, которые входят в реперфузионную сеть — национальный стандарт лечения острых коронарных синдромов (ОКС).

— Они работают 24/7 и имеют соответствующее оборудование и ресурсы, — рассказал глава межрегиональной НСЗУ, — Пациент стентируется немедленно, чаще всего в пределах 2-12 часов с момента обращения и до конца времени критического окна лечения. Государственное финансирование покрывает все расходы: стент, ангиографию, расходные материалы, лекарства, реанимационное наблюдение, лабораторно-инструментальные обследования и питание.

Какие лекарства могут бесплатно получить «сердечники»

Сначала все лекарства в больнице Владимир получал бесплатно. Бесплатно проходил и все обследования во время реабилитации. Но со временем лекарства все-таки пришлось покупать самому. На все лечение потратил около 40 тысяч гривен.

— Пациенты, которые обращаются за медицинской помощью, могут получать некоторые лекарства бесплатно. По программе реимбурсации «Доступные лекарства» НСЗУ обеспечивает ими медицинские учреждения, — отмечает Денис Черный. — В перечень бесплатных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний они внесены под международными непатентованными названиями (МНН). То есть — общепринятыми названиями действующих веществ лекарственных средств, используемых в медицине и фармацевтике всех стран.

К ним относятся:

  • Амиодарон (Amiodarone)
  • Амлодипин (Amlodipine)
  • Атенолол (Atenolol)
  • Бисопролол (Bisoprolol)
  • Верапамил (Verapamil)
  • Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
  • Дигоксин (Digoxin)
  • Эналаприл (Enalapril)
  • Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
  • Карведилол (Carvedilol)
  • Клопидогрель (Clopidogrel)
  • Лозартан (Losartan)
  • Метопролол (Метопролол)
  • Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
  • Симвастатин (Simvastatin)
  • Спиронолактон (Spironolactone)
  • Фуросемид (Furosemide)
  • Варфарин (Warfarin)
  • Нифедипин (Nifedipine)
  • Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid)

К тому же с 1 января 2025 года в пакет бесплатных также добавлены комбинированные МНН, содержащие два действующих вещества:

  • Лизиноприл + Гидрохлортиазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide)
  • Телмисартан + Амлодипин (Telmisartan + Amlodipine)
  • Телмисартан + Гидрохлортиазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide)

О «Доступных лекарствах»

Препараты, содержащие эти действующие вещества, могут предоставляться больным бесплатно или с частичной доплатой не только в больницах, но и в аптеках, которые присоединились к программе «Доступные лекарства», или у семейного врача. На это имеют право пациенты с диагнозами:

  • артериальная гипертензия,
  • ишемическая болезнь сердца (включая стенокардию, инфаркт),
  • сердечная недостаточность,
  • фибрилляция предсердий,
  • другие состояния, требующие постоянной терапии сердечными препаратами.

Правда, есть одно условие — выбранные лекарства должны быть самыми дешевыми фирменными препаратами в этой аптеке.

— После больницы моя врач выписала мне препараты. Сказала, что в аптеке получу все это бесплатно. Но тогда бесплатно я смог получить только «верошпирон». Вместо других лекарств предложили со скидкой их отечественные заменители, — рассказывает Владимир. — Однако мой замечательный врач предупредила — никогда не пытайтесь взять аналоги лекарств, которые я выписала, дешевле или бесплатно. Что туда «насыпают» — неизвестно. Если вам будут предлагать бесплатно какие-то заменители, идите в другую аптеку. Поэтому в результате «бисопролол», «ливостор», «атерокард», «полокард» пришлось покупать.

Что делать, если требуют деньги

— Периодически я прохожу обследование у кардиолога. И сейчас бесплатными могут быть разве что анализы крови и мочи. Даже когда приходишь делать кардиограмму, говорят: дайте, сколько можете, — не скрывает Владимир. — Правда, если не дашь, конечно, тоже сделают.

— Если в клинике, которая имеет договор с НСЗУ, требуют деньги за лекарства или услуги, которые должны быть бесплатными, — это нарушение закона, — отмечает Денис Черный. — Вы имеете полное право жаловаться и требовать объяснения.

Инструкция: если требуют деньги за бесплатные лекарства или услуги

  1. Спросите об обосновании у врача или администрации: «Почему я должен платить, если клиника имеет договор с НСЗУ, и эти лекарства должны быть бесплатными?». Попросите в письменной форме объяснить, за что именно просят деньги.
  2. Не соглашайтесь платить сразу. Если вам говорят, что бесплатно — только на бумаге, — это признаки коррупции или ненадлежащего использования государственного финансирования.
  3. Соберите доказательства (фото/видео/аудио (если это безопасно, рецепты, чеки, выписки, счета, имя врача, кто требовал деньги, дата и обстоятельства.
  4. Обратитесь в НСЗУ (звоните на бесплатную, круглосуточную горячую линию — 16-77; или подайте онлайн-жалобу: форма на сайте https://nszu.gov.ua в разделе «Гражданам» → «Жалобы»; или напишите на email: [email protected]).

— Никто не имеет права требовать оплату за лекарства или процедуры, входящие в пакет бесплатной помощи, — утверждает директор межрегионального департамента НСЗУ, — Не бойтесь жаловаться, это ваше законное право. Чем больше таких жалоб, тем меньше будет злоупотреблений в будущем.

Кардиологические клиники Одессы, которые заключили с НСЗУ договор

Заключенные с НСЗУ договоры на кардиологическую помощь в Одессе имеют следующие учреждения:

  • КНП «ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
  • КНП «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №10»
  • КНП «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №11»
  • ООО «ДОМ МЕДИЦИНЫ»
  • ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИКАП»
  • ООО «КАРДИКА АСИСТАНС»

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