Ключевые моменты:
- Кровля дома на ул. Зоопарковой, 13 восстановлена после обстрела.
- Ремонтные работы выполнили специалисты ЖКС «Фонтанский».
- Дом вновь защищён от осадков и внешних воздействий.
Восстановление кровли жилого дома после обстрелов
В Одессе завершили восстановление кровли жилого дома по адресу ул. Зоопарковая, 13. Крыша получила повреждения в результате вражеского обстрела, после чего возникла необходимость в срочном ремонте.
Как сообщили в коммунальном предприятии ЖКС «Фонтанский», специалисты оперативно организовали все необходимые работы по восстановлению конструкции. Основной задачей было обеспечить защиту жильцов и дом от дальнейших повреждений.
Специалисты провели все необходимые работы для восстановления целостности крыши. После завершения ремонта дом снова защищён от осадков, ветра и других внешних факторов.
Третьи сутки враг терроризирует Одессу и Одесский район: под ударами — жилые многоэтажки, торговые центры и портовая инфраструктура. В результате атак – десятки разрушенных квартир, пожары, к сожалению, новые жертвы среди мирных людей.