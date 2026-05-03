Ключевые моменты:

Кровля дома на ул. Зоопарковой, 13 восстановлена после обстрела.

Ремонтные работы выполнили специалисты ЖКС «Фонтанский».

Дом вновь защищён от осадков и внешних воздействий.

Восстановление кровли жилого дома после обстрелов

В Одессе завершили восстановление кровли жилого дома по адресу ул. Зоопарковая, 13. Крыша получила повреждения в результате вражеского обстрела, после чего возникла необходимость в срочном ремонте.

Как сообщили в коммунальном предприятии ЖКС «Фонтанский», специалисты оперативно организовали все необходимые работы по восстановлению конструкции. Основной задачей было обеспечить защиту жильцов и дом от дальнейших повреждений.

Специалисты провели все необходимые работы для восстановления целостности крыши. После завершения ремонта дом снова защищён от осадков, ветра и других внешних факторов.

Третьи сутки враг терроризирует Одессу и Одесский район: под ударами — жилые многоэтажки, торговые центры и портовая инфраструктура. В результате атак – десятки разрушенных квартир, пожары, к сожалению, новые жертвы среди мирных людей.