Ключевые моменты:

Обновленный комплекс начал работу на улице Пантелеймоновская улица.

Услуги ориентированы на уязвимые категории населения.

В учреждении доступны бытовые и оздоровительные сервисы.

Какие услуги доступны в обновленном соццентре

В Одессе после проведения ремонтных работ возобновил деятельность обновленный социально-бытовой комплекс, расположенный на базе Хаджибейский территориальный центр социального обслуживания по улице Пантелеймоновской, 101, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Здесь объединены сразу несколько направлений обслуживания, что позволяет людям получать необходимые услуги в одном месте.

В частности, в учреждении предоставляются парикмахерские услуги, работает кабинет гигиенического маникюра и педикюра с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Также функционируют мастерские — по ремонту обуви и швейная, где выполняется текущий ремонт одежды и текстильных изделий.

Дополнительно для посетителей доступна прачечная, оснащенная современным профессиональным оборудованием.

Для поддержания здоровья организованы занятия в зале лечебной физкультуры под руководством квалифицированного медицинского специалиста.

Власти отмечают, что работа комплекса направлена на оказание системной и комплексной помощи социально уязвимым категориям граждан. Обновленный комплекс также создает условия для социальной интеграции, общения и поддержания активного образа жизни среди получателей услуг.

Напомним, недавно социальная прачечная заработала в селе Петроверовка на Одесчине — это место, где бесплатно стирают одежду пенсионерам, детям и социально уязвимым семьям.

