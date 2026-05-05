Ключевые моменты:
- Обновленный комплекс начал работу на улице Пантелеймоновская улица.
- Услуги ориентированы на уязвимые категории населения.
- В учреждении доступны бытовые и оздоровительные сервисы.
Какие услуги доступны в обновленном соццентре
В Одессе после проведения ремонтных работ возобновил деятельность обновленный социально-бытовой комплекс, расположенный на базе Хаджибейский территориальный центр социального обслуживания по улице Пантелеймоновской, 101, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Здесь объединены сразу несколько направлений обслуживания, что позволяет людям получать необходимые услуги в одном месте.
В частности, в учреждении предоставляются парикмахерские услуги, работает кабинет гигиенического маникюра и педикюра с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Также функционируют мастерские — по ремонту обуви и швейная, где выполняется текущий ремонт одежды и текстильных изделий.
Дополнительно для посетителей доступна прачечная, оснащенная современным профессиональным оборудованием.
Для поддержания здоровья организованы занятия в зале лечебной физкультуры под руководством квалифицированного медицинского специалиста.
Власти отмечают, что работа комплекса направлена на оказание системной и комплексной помощи социально уязвимым категориям граждан. Обновленный комплекс также создает условия для социальной интеграции, общения и поддержания активного образа жизни среди получателей услуг.
Напомним, недавно социальная прачечная заработала в селе Петроверовка на Одесчине — это место, где бесплатно стирают одежду пенсионерам, детям и социально уязвимым семьям.
