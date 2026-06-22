Ключевые моменты:

В Одессе участились случаи появления крупных зеленых насекомых на улицах, во дворах и фасадах домов.

В горсовете объяснили, что это не саранча, а обычные кузнечики.

Насекомые не представляют опасности для людей и не вредят зеленым насаждениям.

Отличить кузнечиков от саранчи можно за очень длинными усиками, которые часто длиннее их тела.

Громкое чирикание — это брачные «серенады» самцов для поиска пара и обозначения территории.

Насекомые вызвали волну обсуждений в соцсетях

«Одесская жизнь» уже писала, что в последнее время жители Одессы и туристы все чаще замечают крупных зеленых насекомых на фасадах домов, тротуарах и городской растительности. И из-за их размера многие ошибочно считают, что это опасная саранча.

В Одесском городском совете дали разъяснение, что на самом деле речь идет об обычных кузнечиках из семьи Tettigoniidae. Эти насекомые являются естественной частью местной экосистемы и не представляют никакой опасности для людей.

По словам экологов, кузнечиков легко отличить от саранчи за длинными нитевидными усиками, нередко превышающими длину их тела. У саранчи же усы гораздо короче. Кроме того, кузнечики не образуют огромных стай и не наносят вреда зеленым насаждениям.

А что касается громкого чириканья, которое сейчас можно услышать в разных районах города, то это своеобразные брачные «серенады» самцов. Такие звуки возникают во время трения крыльев друг о друга и помогают насекомым находить пару и обозначать свою территорию.

К слову, большинство кузнечиков являются хищниками, однако они играют важную роль в поддержании природного баланса, уничтожая мелких вредителей, в частности мошек, тлей и других насекомых.

А вот для человека эти зеленые и бурые “музыканты” абсолютно безопасны. Поэтому, если кузнечик оказался на подоконнике, в подъезде или просто на асфальте, не стоит его пугать или уничтожать. Лучше осторожно перенести насекомое на куст или дерево с помощью листа бумаги или небольшой коробки и позволить ему спокойно продлевать свой естественный образ жизни.