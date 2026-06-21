Ключевые моменты:

Очевидцы сообщают о засилье саранчи на Дерибасовской, улице Заболотного и на Фонтанке.

Жители города шутят, что насекомые «падают прямо с неба».

Официальных комментариев от экологов о причинах такого резкого наплыва пока нет.

От Котовского до центра: география наплыва саранчи в Одессе

Первые сообщения и видео с крупными насекомыми начали появляться в местных пабликах еще днем субботы, 20 июня. Одесситы отмечают, что саранчи на улицах непривычно много. Она прыгает по тротуарам, залетает на балконы и пугает прохожих.

«Шел из гаража домой всего пять минут, по дороге насчитал штук 20 саранчи на асфальте. Посмотрел, в пабликах пишут о том же – саранча на ул. Заболотного», – делится в «Фейсбуке» горожанин.

Аналогичные сообщения поступают также из самого центра города – с Дерибасовской. Кроме того, о засилье насекомых пишут жители Фонтанки. По словам некоторых очевидцев, местами саранча «падает просто с неба».

Ждем комментариев специалистов

Что именно спровоцировало такую локальную миграцию насекомых – сильная жара, особенности ветра или другие природные факторы – пока неизвестно.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией. Как только появятся официальные подробности и комментарии профильных специалистов-биологов, мы обязательно сообщим об этом на нашем сайте.

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