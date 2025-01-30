«Первая ласточка» в заповедной зоне

На днях на песчаную пересыпь курортной зоны зоны «Катранка», расположенной возле Дунайского биосферного заповедника и Национального парка «Тузловские лиманы», штормом вынесло сгустки мазута.

Чтобы определить масштабы загрязнения, работники Нацпарка за три дня обследовали почти 40 километров пересыпи. Был найден участок протяженностью 200 метров, покрытый свежевыброшенным мазутом мелких фракций.

В общей сложности нефтепродуктов в курортной зоне было собрано около четырех килограммов. И сейчас на побережье «Тузловских лиманов» мазута нет. Но нет и никаких гарантий того, что завтра море не выбросит его снова. А ведь миллионы мелких фракций нефтепродуктов дрейфуют в водах Северо-западной части Черного моря. И чтобы оперативно их выявлять, срочно собирать – уничтожать угрозу загрязнения – необходимы серьезные ресурсы. Силами исключительно работников Нацпарка экокатастрофу не предотвратишь.

Правда, на днях прошло внеочередное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесской облгосадминистрации. Именно его участники призваны организовать сбор и утилизацию мазута на побережье. Но пока в ОВА о результатах заседания не распространяются. А Одесская область, судя по всему, оказалась не готова к «непредвиденным обстоятельствам».

Не на дне, а в толще воды

Согласно расчетам эксперта Национального экологического центра Украины, председателя ОО «Зеленый лист» Владислава Балинского, нефтепродукты в Одесскую область принесло Основное черноморское течение вдоль Северо-западного черноморского шельфа. До «Катранки» мазут преодолел расстояние в 640 километров. И, скорее всего, напротив Одесского залива он находился где-то в середине января.

– Я надеялся, что мазут дойдет до нас не в виде сгустков, а в виде окатышей. Будет перекатываться по дну и наберет прослойки в виде песка, раковин, остатков растений, – говорит эксперт. – Это было бы хорошо для нас. Во-первых, песок таким образом смог бы мазут на себя собрать и значительно его утяжелил бы. Во-вторых, он частично бы изолировал этот слой мазута. Но, к сожалению, этого не произошло. Мазут не выпал на дно, а мигрировал в толще течения. При этом сохранил все свойства нефтепродуктов. По консистенции он сейчас напоминает нигрол – неочищенный нефтепродукт, содержащий большое количество смолистых веществ.

От жареных бычков и морских заплывов придется отказаться

Наибольшей опасностью для Одесского залива, по мнению Балинского, является вероятность скопления большей части мазута напротив места, где Днепро-Бугский лиман впадает в море. Ведь при опреснении плотность воды снижается и, соответственно, выталкивающие свойства тоже. При тех же температурах мазут должен был бы скорее опускаться на дно.

Летом же, при повышении температуры морской воды это приведет к постоянному выбросу поверхностного мазута в Одесский залив. И на фоне токсических последствий Каховской катастрофы, огромной антропогенной нагрузки – а попросту недостаточно очищенных канализационных стоков – постоянное влияние нефтепродуктов, которые будут приносить течение, может приобрести угрожающий характер.

Правда, по мнению эколога, количество мазута вдали от места катастрофы значительно снижается. И у Одесского побережья его уже будет в десятки-сотни раз меньше, чем в Крыму. Но все же масштабная экокатастрофа станет существенным дополнением к отравлению жизни в Черном море.

Так, из-за мазута из российских танкеров рыба в морской акватории может стать опасной для употребления, считает руководитель научного отдела нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

– Рыба будет токсичной, потому что через пищевые цепи – зоопланктон, фитопланктон – мазут проникает в ее организм. Затем передается дельфинам и людям.

Так что этим летом, судя по всему, от ухи и жареных бычков придется отказаться. Так же, к сожалению, как и от морских заплывов. Купание в загрязненной воде является не только неэстетичным. Как считает Иван Русев, это может привести к проблемам с кожей, дыхательной и иммунной системами.

Меры, необходимые вчера

На сегодняшний день специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа отобрали для проведения исследования сгустки, «похожие на мазут», пробы грунта и морской воды на побережье «Катранки» – для дальнейшего лабораторного исследования на наличие нефтепродуктов.

А Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины для предотвращения возникновения чрезвычайного происшествия, связанного с возможным попаданием мазута в прибрежные воды побережья Одесской, Николаевской и Херсонской областей, обратилось в Министерство обороны, Государственную службу морского и внутреннего водного транспорта и Администрацию морских портов Украины («АМПУ») относительно содействия выявлению распространения мазута в водах Черного моря. А также – принятия мер по локализации загрязнения.

Администрация судоходства даже согласилась привлечь специальные нефтемусоросборочные средства морского флота «АМПУ».

Хорошо, конечно, что Министерство окружающей среды, хоть и через полтора месяца после катастрофы, озаботилось, наконец, экологическим состоянием Черного моря. Хотя, логично было бы меры по локализации загрязнений в акватории принять еще вчера. А пока Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа призывает сознательных граждан в случае обнаружения мест, загрязненных нефтепродуктами, сообщать о ней по телефону (048) 705-40-02.

А, если, не дай Бог, «Катранкой» мазутные штормы не ограничатся, «спасать» побережье, как водится, снова выйдут волонтеры. Можно, конечно, на власть надеяться. Но от пляжного сезона отказываться ну очень не хочется.

Фото: Фокус