Об этом информирует отдел экономики и агропромышленного развития Болградской РВА.

По данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности в ІV квартале 2024 года по государству составила 24 тысячи 153 гривны.

Среднемесячная зарплата на предприятиях Болградского района составила 14 тысяч 283 ​​гривны, что на 9 тысяч 870 гривен (41%) меньше среднемесячной заработной платы по Украине.

Самые низкие зарплаты в Кубейской громаде – 12 тыс. 563 грн и Гродненской – 12 тыс. 554 грн.

Отделом экономики и агропромышленного развития проведен анализ среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности, по результатам которого установлено, что самый высокий уровень среднемесячной заработной платы в Болградском районе наблюдается в таких отраслях, как:

государственное управление и оборона – 16 тыс. 181 грн;

сельское хозяйство – 14 тыс. 807 грн;

образование – 14 тыс. 436 грн.

Проблемным остается вопрос задолженности по выплате заработной платы. К концу 2024 года задолженность по выплате заработной платы существовала на четырех предприятиях района. За период с сентября по декабрь 2024 задолженность уменьшилась на 2 млн 512 тыс. 300 грн и составило 10 млн 217 тыс. 600 тыс. грн.

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