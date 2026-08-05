Ключевые моменты:

Украина первой в мире применила новую тактику с доставкой боевого робота с помощью тяжелого дрона.

В операции использовался наземный роботизированный комплекс ARK-1.

Подобные проекты разрабатывали и другие страны, но до реального боевого применения они не дошли.

Эксперты считают, что такие технологии помогут снизить риск для украинских военных.

Как проходила операция

По данным американского журнала Forbes, Силы обороны Украины впервые провели боевую операцию, в которой тяжелый беспилотник доставил наземный роботизированный комплекс ARK-1 глубоко в тыл российских войск. После высадки робот самостоятельно продолжил выполнение поставленной задачи.

По информации издания, робот был оснащен противотанковой миной и использовался для выполнения боевой миссии без непосредственного участия военнослужащих на опасном участке фронта.

Что такое «сумчатая» тактика

Военные аналитики уже назвали новый подход «сумчатой» (marsupial) тактикой.

Название появилось по аналогии с сумчатыми животными, которые переносят детенышей в специальной сумке. В этом случае роль своеобразной «сумки» выполняет тяжелый беспилотник: он переносит наземного робота через опасную территорию, после чего тот самостоятельно начинает выполнять боевую задачу.

Такая схема позволяет решить сразу несколько проблем:

во-первых, робот не тратит заряд батареи на длительный путь к цели;

во-вторых, ему не нужно самостоятельно преодолевать так называемую «серую зону», которая хорошо просматривается противником и насыщена минами. В результате техника оказывается значительно ближе к месту выполнения задачи.

Почему это называют мировым прорывом

Идея доставки наземных роботов с помощью летательных аппаратов существует уже несколько десятилетий.

В США разрабатывались проекты STORK, Fire Scout и K-MAX, аналогичные исследования проводились и в других странах. Однако все они в основном оставались на стадии испытаний или демонстраций и не применялись в условиях реальных боевых действий.

По оценке Forbes, именно Украина первой смогла превратить эту концепцию в рабочую боевую технологию.

Роботы уже меняют современную войну

Использование беспилотников как «носителей» – не единственное направление развития украинских технологий.

Подобный принцип уже применяется при использовании FPV-дронов, когда большие беспилотники доставляют более компактные аппараты ближе к цели, увеличивая дальность их действия. Кроме того, ранее украинские военные уже применяли похожую схему во время беспилотной операции на Кинбурнской косе, где морской дрон доставил на берег наземную роботизированную платформу с дистанционно управляемым вооружением.

Что это означает для будущего

Военные эксперты считают, что подобные операции позволяют выполнять часть самых опасных задач без непосредственного участия людей. Если технология получит дальнейшее развитие, беспилотные комплексы смогут брать на себя разведку, минирование, доставку грузов и выполнение других операций в наиболее опасных районах.

Это не означает, что роботы полностью заменят военнослужащих. Однако, по мнению аналитиков, сочетание тяжелых дронов, наземных платформ и элементов автономного управления постепенно становится одним из ключевых направлений развития современных вооруженных сил.

Как сообщалось ранее, Румыния запускает совместное с Украиной предприятие по производству военных беспилотников. Новый проект объединит украинские технологии, проверенные в боевых условиях, и румынские производственные мощности, а его реализация может усилить безопасность всего Черноморского региона, включая Одесскую область.