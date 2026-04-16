Ключевые моменты:

В Приморском районе из-за вражеской атаки повреждены 9 жилых домов и 2 общежития.

Повреждения получили 19 квартир, взрывной волной выбило 165 окон.

Коммунальные службы полностью закрыли все поврежденные оконные проемы пленкой.

Удар по Приморскому району: происходящее на месте

В Приморском районе из-за вражеской атаки повреждены 9 жилых домов и 2 общежития. В общей сложности, в этих зданиях получили повреждения 19 квартир, а взрывной волной выбило 165 окон.

Стоит отметить, что коммунальные службы быстро отреагировали на место происшествия. Коммунальщики провели первоочередные работы, а все поврежденные оконные проемы уже на 100% закрыты пленкой. В настоящее время продолжается очищение близлежащих территорий от обломков.

Добавим, что граждане для получения всей необходимой помощи и консультаций могут обратиться в Приморскую районную администрацию.

Напомним, по данным руководителя Одесской военной городской администрации Сергея Лысака, погибли восемь человек (по данным ОВА — погибших 9), еще 26 получили ранения.

