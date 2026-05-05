Ключевые моменты:

Из-за разрушения резервуаров вытекло более 1100 тонн растительного масла, а работа терминала полностью остановлена.

Огнем и обломками повреждены производственные мощности, офисы и железнодорожные цистерны.

Компания перебрасывает экспортные потоки на другие терминалы Одесской области и Дуная.

Разрушение терминала Кернел и экологические риски

В ночь на 3 мая город Черноморск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, целью которых стала портовая инфраструктура. Прямые попадания пришлись на терминал компании Кернел, специализирующийся на перевалке растительного масла. Об этом сообщает «Економічна правда».

В результате ударов были разрушены резервуары для хранения продукции, что спровоцировало утечку более 1100 тонн масла. Специалистам удалось оперативно локализовать разлив: сообщается, что масло не попало в акваторию моря, поэтому угроза для окружающей среды на данный момент отсутствует.

Помимо потери продукции, на предприятии вспыхнул масштабный пожар, охвативший часть производственных площадей. Обломки дронов повредили дорогостоящее оборудование, офисные помещения и четыре железнодорожные цистерны. Из-за серьезности повреждений терминал временно прекратил все операции по приему и отгрузке агропродукции. К сожалению, не обошлось без пострадавших: один из сотрудников компании получил ранения средней тяжести.

Для экономики Украины это серьезный вызов, так как Кернел является крупнейшим агроэкспортером, обеспечившим в 2025 году 10% всей валютной выручки страны. Тем не менее в компании заявляют, что сохраняют операционную устойчивость.

Для выполнения экспортных обязательств Кернел планирует задействовать партнерские терминалы в Одессе и на Дунае, а также максимально использовать наземную логистику через железную дорогу.

Справка ОЖ

Кернел — крупнейший аграрный экспортер Украины. В 2025 году компания обеспечила 10% валютной выручки от всего товарного экспорта страны. Доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет 10%.

Напомним, после атаки на порт Черноморск 26 апреля 2026 года акватория Одесского залива столкнулась с катастрофическим загрязнением. В море попали тысячи тонн подсолнечного масла, образовав гигантское пятно, которое под воздействием переменчивого ветра уже начало движение в сторону побережья и заповедных зон.